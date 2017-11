Chasser les puits gaziers abandonnés

Un texte de Richard Lavoie avec les informations de Paul Huot

Avec des collaborateurs et des militants environnementalistes, Marc Brullemans traque les puits d'hydrocarbures abandonnés par les pétrolières.

On n’avait pas d'information de la part du ministère. On voyait qu'il y avait des hésitations de leur part à nous fournir des indications. Donc on s'est dit : on va aller voir par nous-mêmes! Marc Brullemans, chercheur de puits abandonnés

Selon eux, on compterait environ 2000 puits laissés à l’abandon sur le territoire du Québec, dont plusieurs centaines dans l’Est-du-Québec.

Ils soutiennent même que plusieurs d'entre eux ne figurent sur aucune carte du gouvernement.

Le chercheur de puits abandonnés, Marc Brullemans Photo : Radio-Canada

« La plupart des puits qu'on a découverts ne sont pas indiqués. Alors on ne sait pas c'est quoi le numéro du puits. On ne sait pas qui l'a exploité, en quelle année. Ça devrait figurer sur des pancartes », explique le consultant en environnement, Serge Fortier.

Des puits camouflés

« Une fois que le puits a été abandonné, souvent on le camoufle. J'utilise ce terme-là. On le coupe à quelques pieds sous la surface du sol et ni vu ni connu. On l'oublie », affirme Marc Brullemans.

Malgré le peu de moyens dont disposent les traqueurs de puits, ils arrivent néanmoins à en repérer plusieurs.

Par exemple, à Val-Brillant, dans les champs agricoles de la Matapédia, ils ont découvert un puits exploité il y a une trentaine d'années par la compagnie Corridor Resources.

Le problème c'est que plusieurs de ces puits peuvent laisser échapper du pétrole ou du gaz, confirme Serge Fortier. Ce ne serait cependant pas le cas pour le puits récemment découvert.

Serge Fortier, consultant en environnement Photo : radio-Canada

Mais, outre l'incurie totale que signale l’abandon de ces puits, les amoureux de la nature s'étonnent que certains soient situés dans des zones où ils auraient pu polluer les eaux de municipalités.

Martin Poirier de Prospérité sans pétrole Photo : Radio-Canada

Par exemple, explique Martin Poirier, du groupe Prospérité sans pétrole, le puits foré en 1996 par la compagnie Corridor Resources a été foré directement en amont du bassin versant.