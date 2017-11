Le Rouge et Or champion de la Coupe Dunsmore

Les visiteurs ont corsé les choses avec 50 secondes à écouler, grâce à une réception payante de sept verges de Kevin Kaya. La transformation de deux points a été réussie.

Sur le botté court qui a suivi, qui a bondi très haut, Kaya a étendu le bras pour toucher au ballon près de la ligne de côté, permettant à Montréal de conserver le ballon. Mais cantonnés au milieu du terrain par des punitions et à court de temps, les Carabins n'ont pas pu faire plus de dommages.

Pour le Rouge et Or, il s'agit d'une deuxième Coupe Dunsmore d'affilée, une 13e en 15 ans.

Samedi prochain, la troupe de Glen Constantin va se mesurer à l'Université de Calgary, à l'occasion de la Coupe Mitchell. Les Dinos ont vaincu les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique 44-43, grâce à un placement de 59 verges sur le dernier jeu du match.

