Proches aidants: « Ne faites pas comme moi », dit Marguerite Blais

Ayant quitté la vie politique provinciale pour s'occuper de son mari à plein temps, Marguerite Blais a tout d'abord cru qu'elle pouvait y arriver seule.

« On devient préposé aux bénéficiaires sans avoir suivi de cours. On devient pharmacien. On devient infirmier. Il faut gérer la prise de rendez-vous à l'hôpital et les spécialistes. On doit s'occuper de tout. Souvent, le proche aidant ne veut pas avoir d'aide. Il pense qu'il peut tout réaliser seul. »

J'étais comme ça, moi : une superwoman ! Il n'y a personne qui peut me remplacer, je suis capable de tout faire. Marguerite Blais

Son mari, Jean-Guy Faucher, avec qui elle a partagé 35 années de sa vie, est décédé en mars 2015 – sept mois après l'annonce du diagnostic.

« Quand notre malade part, on est perdu. On est épuisé. On lui a tout donné, mais on s'est tout donné, aussi. Pour moi, ça a été le plus beau voyage de ma vie, de pouvoir accompagner la personne que j'aime jusqu'aux portes de la mort. »

Accompagner une personne malade, quand tu sais qu'elle va mourir, c'est très, très dur. Marguerite Blais

L'ex-ministre Marguerite Blais était l'une des invitées d'une table ronde sur la conciliation travail-famille et les responsabilités de la personne prochaine aidante. Photo : Radio-Canada

Un message à Québec

Le message de Marguerite Blais en est certainement un de sensibilisation, mais son objectif est aussi politique. Sa tournée de conférences a pour but d'inciter le gouvernement du Québec à mettre en place une stratégie nationale pour les proches aidants.

« Il faut une réelle politique. Il faut adopter une loi de reconnaissance des proches aidants. Ça va donner le coup d'envoi pour que les entrepreneurs soient plus conciliants auprès des employés qui doivent quitter leur emploi pour s’occuper d'une personne de malade. »

Selon elle, le Québec « n'a pas le choix » de poser de ce genre d'actions, notamment en raison du vieillissement de la population. La province compte 1,5 million de personnes qui ont plus de 65 ans.

C'est le temps, c'est le moment de mettre en place cette stratégie! Marguerite Blais

Questionnée à savoir si elle souhaiterait retourner en politique pour faire avancer cette cause, Marguerite Blais n'hésite pas une seconde avant de répondre.

« Non, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux le faire autrement. Je suis ambassadrice des maisons Gilles-Carles. [...] Je vais toujours porter mon message », conclut-elle.