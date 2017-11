C'est parti pour la saison de ski au Québec

Des adeptes des sports de glisse ont inauguré la saison 2017-2018 de ski au Québec en arpentant les pistes du Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Si l’industrie du ski regroupe 75 stations dans la province et génère annuellement 800 millions de dollars, elle doit faire face à des défis de plus en plus pressants, notamment en ce qui concerne la modernisation des équipements mécaniques.

« On se doit d’investir pour maintenir les installations à jour. Comme tout le monde dans l’industrie en Amérique le sait, les remontées mécaniques vieillissent », estime Simon Pagé, directeur expérience client au Sommet Saint-Sauveur.

« Il y a des besoins de modernisation, mais je vous dirais que les installations sont à la hauteur des attentes et ça laisse présager une belle saison pour tout le monde », précise Yves Juneau, président de l’Association des stations de ski du Québec.

Avec les changements climatiques, la pression se fait encore plus forte auprès des stations de ski pour développer de nouvelles technologies pour produire de la neige artificielle.

Les stations ont toutefois enregistré une hausse de 16 % de leur clientèle l’an dernier.

Avec les informations de Michel Marsolais