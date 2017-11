Blade Runner 2049 ne remporte pas le succès escompté

Dans la province, les recettes plafonnent à 3,1 millions de dollars, plus d'un mois après la sortie de la suite du film culte réalisée par Denis Villeneuve, selon les données de Cinéac.

Toujours selon Cinéac, le film numéro un au Québec en 2017 jusqu'à présent est La Belle et la Bête avec 6 737 113 $ de recettes. Les deuxième et troisième places sont occupées par les films québécois De père en flic 2 (6 622 834 $) et Bon cop, bad cop 2 (5 656 992 $). Blade Runner 2049 se trouve en 12e position pour le moment.



Sur le plan mondial, les recettes sont plus basses que prévues. Selon The Hollywood Reporter, les producteurs pourraient devoir absorber une perte de 80 millions de dollars américains. D'une cible initiale de 400 millions de dollars américains, au 5 novembre, le film n'avait atteint que 240 millions $ US à travers le monde. Les critiques très favorables n'auront pas été suffisantes pour attirer les spectateurs en salle.

Ces résultats ne sont pas sans rappeler ceux de la sortie du film original, en 1982. Malgré son statut de film culte aujourd'hui, le premier Blade Runner avait été un échec commercial, totalisant des recettes de 27,6 millions de dollars aux États-Unis, qui sont passées depuis à 32,9 millions depuis la sortie en salle des versions Director's Cut et Final Cut.