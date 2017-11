Une discrète illustratrice québécoise qui publie en Corée du Sud

Un texte de Cécile Gladel

En 2009, lorsqu’une agente littéraire a envoyé un courriel à Josée Bisaillon pour lui proposer de créer des illustrations pour des livres publiés en Corée du Sud, elle a d’abord pensé que c’était une blague.

Un livre en coréen illustrée par Josée Bisaillon Photo : Josée Bisaillon

Après vérification, elle a accepté le contrat et a illustré quelques sept ou huit livres pour la Corée.

Je reçois les textes en anglais pour les illustrer. Ils sont très respectueux et je suis payée sans problème. Certains contrats sont avec des droits d’auteur et d’autres, à forfait.

Certains des livres qu’elle illustre sont même traduits en chinois. « Le bassin est immense en Asie », reconnaît-elle.

Ces contrats, en plus de ceux aux États-Unis et au Canada anglais, lui permettent de vivre de son métier. « Le Québec, c’est un petit marché. C’est triste et décevant. Ça paye tellement peu, je dois accepter des contrats ailleurs. »

D’ailleurs, Josée Bisaillon souligne que les tarifs des illustrateurs au Québec n’ont pas changé depuis 20 ans et que leurs conditions de travail ne se sont pas améliorées.

Ça n’a pas d’allure. Certaines maisons d’édition offrent même des avances moins élevées qu’avant. Avec 1500 $ pour travailler 3 ou 4 mois à illustrer un livre, on ne peut pas en vivre.

Elle s’insurge aussi que les illustrations sont parfois modifiées sans demander la permission à l’illustrateur qui les a créées.

L’illustration : un vrai métier

Maman de trois enfants de 10 et 8 ans (des jumeaux), Josée Bisaillon est à son bureau de 8 h 30 à 16 h 30, comme n’importe quel travailleur.

C’est une vraie profession. Certaines personnes pensent qu’on s’amuse à faire de petits dessins, mais on a étudié pour faire notre métier.

Si Josée Bisaillon illustre principalement des livres jeunesse, elle fait aussi de l’éditorial, ainsi que des illustrations de magazines et de journaux. « Je me diversifie, j’aime faire de l’éditorial. J’ai travaillé longtemps pour le Globe and Mail. »

Préférer le papier à l’écran

Les crayons ne suffisent pas à Josée Bisaillon, qui utilise plusieurs médiums. « Je fais du collage, de la superposition, du pastel, de l’aquarelle, de la peinture acrylique et du fusain. J’essaye aussi de me réinventer avec l’encre, le feutre. »

Josée Bisaillon travaille en faisant du découpage Photo : Josée Bisaillon

L’illustratrice travaille sur papier, puis fait ses montages sur Photoshop. Elle ne dessine pas sur un écran.

Je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais j’aime le contact des crayons. Quand j’échappe un pot de peinture, j’aime découvrir les textures que ça donne. Faire des erreurs, c’est heureux. Je ne vois pas comment je pourrais faire ça à l’ordinateur.

La place des femmes

Si Josée Bisaillon pense que la situation des illustratrices est assez bonne au Canada, elle a quand même l’impression que les hommes travaillent pour des contrats plus prestigieux.

« On dirait qu’on prend plus les hommes au sérieux. Quand je dis que je suis illustratrice, on me relie souvent au secteur jeunesse, pas un homme. J’ai du mal à citer des illustratrices qui ne font pas du jeunesse. Les hommes font plus des publicités, des scénarimages et des romans graphiques. »

Josée Bisaillon en 10 questions

Depuis quand dessinez-vous? J’ai toujours dessiné, mais je suis allée d’abord vers le graphisme à l’université.

Quel est votre plus grand défi? J’ai eu 3 enfants en 23 mois. Les jumeaux, ça a compliqué les choses. J’ai eu un gros contrat avec les États-Unis quand ils avaient 2 mois.

Voulez-vous aussi écrire vos propres textes? J’ai des projets, mais c’est de très longue haleine. J’ai le syndrome de l’imposteur. On m’encourage. J’ai commencé tranquillement à écrire des projets perso. C’est le fun d’illustrer ce qu’on veut.

Pourquoi faites-vous des conférences? C’est agréable, je partage ma passion pour le métier et la littérature. J’explique comment je fais mes illustrations, j’amène des originaux, des photos, je fais des démonstrations, et j’amène mes différents médiums. J’explique que ça peut prendre une semaine pour faire des images. Surtout, je montre aux gens que mes dessins ne sont pas parfaits, comment je commence, mes bonshommes à lunettes au départ, je leur montre un dessin que j’ai fait à 6 ans, et mes cahiers d’esquisse.

Avez-vous des contacts avec les auteurs des livres dont vous faites les illustrations? Non, je n’ai pas du tout de lien avec l’auteur. Il est même rare que je le rencontre. Je m’approprie le texte pour le dessiner. Si le texte est poétique, je ferai des illustrations plus douces. Avec un texte plus drôle, les couleurs seront plus éclatantes.

Un des livres illustrés par Josée Bisaillon Photo : Josée Bisaillon

Que faites-vous quand vous n’avez pas d’inspiration? Je me mets à faire quelque chose. J’ai des cahiers d’esquisses qui sont mes terrains de jeux. L’action de découper, de manipuler un médium, me donne des idées. Sinon, je fais du sport ou j’écoute de la musique. Le cerveau travaille à retardement.

Pouvez-vous nous dévoiler l’un de vos trucs secrets? Quand je n’ai plus le goût de travailler, je m’invente des contrats. Je fais des couvertures de livres que j’ai lus et que j’aime. Je me donne des défis. Ça me motive, ça brasse les choses et ça me donne des idées.

Quel est le défi de travailler au Québec? Je dois travailler en anglais. J’aimerais pouvoir dire qu’on peut vivre de l’illustration au Québec, mais moi, je ne peux pas.

Pouvez-vous nommer un livre qui vous a inspirée? L'ogresse en pleurs, de Valérie Dayre et Wolf Erlbruch, m’a chavirée, car ce livre mélange l’illustration traditionnelle et le collage.

Avez-vous un conseil pour les jeunes? Si vous aimez un illustrateur, regardez comment il travaille. Il ne s’agit pas de copier, mais de développer un style par imitation. C’est une bonne façon de découvrir ce qu’on aime.