« Il a dit qu'il ne s'en est pas mêlé », dit Trump de Poutine

M. Trump a également annoncé qu’il cesserait de questionner M. Poutine à ce sujet puisque c’était devenu « insultant » pour le président russe.

Réunis à Danang dans le cadre du sommet de l'APEC, les deux chefs d’État ont eu un bref échange et Vladimir Poutine a assuré qu'il ne s'était « absolument pas mêlé » de l'élection présidentielle américaine, a dit M. Trump à des journalistes.

« Il a dit qu’il ne s’en était pas mêlé. Je lui ai demandé encore, a raconté le président abord de l’avion présidentiel Air Force One. On ne peut pas lui demander encore plus. […] Il a dit qu’il ne s’était absolument pas mêlé dans notre élection. Il n’a pas fait ce qu’ils disent qu’il a fait. »

Donald Trump faisait référence aux accusations portées par les agences de renseignements américaines envers des pirates informatiques russes concernant leur implication dans des fuites de documents démocrates et dans la propagation de fausses nouvelles pour favoriser la candidature présidentielle du républicain au détriment de celle de la démocrate, Hillary Clinton.

Un rapport conjoint du FBI, de la CIA et de la NSA à ce sujet a été publié en janvier dernier.

À chaque fois qu’il me voit, il me dit ''je n’ai pas fait ça''. Et je le crois. Je crois qu’il est très insulté par toute cette histoire. Donald Trump

En septembre dernier, le fils de Donald Trump a été interrogé par le Congrès américain au sujet d'une rencontre qu’il aurait eu en 2016 à la Trump Tower à New York avec une avocate russe s’étant présentée comme « avocate du gouvernement russe ».