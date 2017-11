Encore loin d'une entente sur le Partenariat transpacifique, dit Trudeau

Un texte de Philippe-Vincent Foisy

Voulant clarifier la situation sur le déroulement des discussions, Justin Trudeau a indiqué aujourd’hui lors d’une conférence de presse que les négociations progressent, mais que certains dossiers ne sont toujours pas réglés.

Vendredi, dans la nuit, des médias rapportaient que les partenaires du PTP s'entendaient sans les États-Unis. Ils se basaient sur une déclaration des ministres du Commerce des 11 pays qui négocient l’accord depuis le retrait des Américains plus tôt cette année.

Il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il reste encore du travail à faire. Ça ne devrait pas être une surprise pour personne. Justin Trudeau

Les dossiers de la culture, de l'agriculture et de l'industrie automobile divisent encore les partenaires.

Une source gouvernementale a précisé à Radio-Canada que le gouvernement veut s'assurer que les engagements que le Canada va prendre avec les pays du PTP n'entreront pas en conflit avec l'ALENA, également en renégociation.

Justin Trudeau ne croit toutefois pas que le PTP limite le Canada dans ses autres négociations, bien au contraire.

« Ça démontre qu'on veut diversifier nos intérêts économiques et ça nous donne plus de crédibilité quand on veut expliquer qu'on ne va pas accepter n'importe quel accord », a-t-il déclaré.

Vendredi, le ministre canadien du Commerce international François-Philippe Champagne avait indiqué que des progrès avaient été réalisés et que le Canada se trouvait en bonne posture.

« Nous n'allons pas signer n'importe quelle entente, a-t-il assuré. Si on a besoin d'une journée de plus, alors on la prendra. »

Le premier ministre canadien s’envolera dimanche pour les Philippines.