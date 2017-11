Missions de paix : le Canada comme « formateur », selon Roméo Dallaire

Un texte de Mathieu Gohier, des Coulisses du pouvoir

À la veille de la réunion internationale des ministres de la Défense sur le maintien de la paix des Nations Unies, dont le Canada sera l'hôte, les attentes sont grandes.

Roméo Dallaire, qui a été le commandant de la Force de la Mission des Nations Unies au Rwanda en 1994 estime, en entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir, que le pays pourrait annoncer autre chose qu'un nombre de soldats dans une mission précise.

« Il va y avoir un contenu, mais pas nécessairement une articulation de plusieurs soldats dans différents pays spécifiques. Je pense qu'on va entamer les annonces en disant ce qu'on veut amener et le détail reste à déterminer pour le ministre de la Défense », indique Roméo Dallaire.

Des missions de formations

C'est donc dire que le Canada pourrait plutôt annoncer que ses Casques bleus joueraient davantage un rôle de formateur que de soldats de première ligne.

« On a des compétences linguistiques et des compétences pédagogiques et le contenu rigoureux pour pouvoir offrir à plusieurs de ces pays la capacité de continuer à se développer et se professionnaliser », précise le général à la retraite.

Des besoins que Roméo Dallaire dit avoir constatés sur le terrain, lorsqu'il se trouvait en compagnie du ministre de la Défense Harjit Sajjan.

« J'ai fait le tour de l'est de l'Afrique le printemps dernier et ce qu'on nous disait tout le temp,s c'est qu'on n'a pas besoin de bataillons, mais on a besoin de gens qui vont nous donner de nouvelles capacités qui vont nous rendre plus efficaces sur le terrain », relate-t-il.

Le général à la retraite croit d'ailleurs que c'est dans ce domaine précis que le Canada pourra contribuer le plus efficacement aux missions de maintien de la paix. Et ce, même si un pays comme le Mali a ouvertement réclamé l'intervention de soldats sur son territoire.

Il y a présentement 110 000 Casques bleus sur le terrain, ce n’est pas le Canada, en en ajoutant 600, 700 ou 800, qui va faire le "contre-ballant" de ce qu'il se passe sur le terrain. Roméo Dallaire, général à la retraite

L'ONU attend un engagement

Pendant que seront réunis 500 délégués de 70 pays à Vancouver la semaine prochaine, l'ONU s'attend à ce que le Canada prenne des engagements fermes. Que ce soit par l'entremise de soldats ou de soutien de formation, le secrétaire général adjoint à l'appui aux missions des Nations unies, Atul Khare, affirme que toute contribution canadienne sera la bienvenue.

« Le Canada a indiqué qu'il est prêt à donner de la technologie de pointe et j'attends des indications spécifiques pour trouver des moyens ensemble pour leur déploiement dans les meilleurs délais possibles », explique-t-il.

Atul Khare précise toutefois que des besoins opérationnels sont à combler de façon urgente.

« Il nous manque beaucoup de choses : des médecins ou de l'équipement propre pour nos cliniques médicales [...], il nous manque 580 véhicules de combat, 1000 véhicules supplémentaires pour le soutien aux missions et nous avons aussi des difficultés avec le transport aérien », illustre le diplomate.

Un soldat de la Minusma, lors d'une opération militaire menée en juillet 2017 Photo : MINUSMA/Harandane Dicko

Pour ce qui est d'un pays précis, Atul Khare que c'est au Mali que les besoins en matière de maintien de la paix sont les plus importants.

« Nous avons décidé, avec le soutien du Canada, d'organiser une petite conférence, à côté de la conférence ministérielle, qui aura lieu le premier jour et qui se concentrera sur la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali). »