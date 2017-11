Eminen sort une nouvelle chanson en duo avec Beyoncé

Cette chanson est tirée de son premier album depuis 4 ans, Revival, a déclaré le rappeur de 45 ans dans une série de messages publiés sur les réseaux sociaux.

La date de sortie de ce nouvel album n'a pas été dévoilée.

Dimanche Eminem présentera Walk on Water sur scène alors qu'il participera aux MTV European Music Awards à Londres, a annoncé MTV vendredi.

Ce premier extrait ne ressemble pas au style habituel d'Eminem, le rappeur qui a vendu le plus de disques de l'histoire. On y entend les notes d'un piano et la voix de Beyoncé.

Cette chanson ne parle pas de politique, mais plutôt du parcours de l'artiste.

« Est-ce que ça va juste être un nouveau faux pas/Qui viendra ternir le peu d'héritage, d'amour ou de respect que j'ai pu amasser », dit Eminem dans la chanson.



En octobre, Eminem a notamment accusé le président américain Donald Trump de racisme et d'incompétence, dans un rap diffusé sur vidéo.

« Le racisme, c'est la seule chose qu'il fait fabuleusement », avait-il déclaré lors d'une cérémonie de remise des prix de la chaîne américaine BET, sortant alors de son silence après une année où il a fait peu d'apparitions publiques.