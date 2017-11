On vous raconte la semaine en images

Un texte d'Alain Labelle



La « planète climat » était réunie à Bonn en Allemagne pour la 23e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques. C’était la première rencontre depuis l'annonce du retrait américain par le président Donald Trump. Des manifestants ont souligné le double discours de plusieurs pays participants, notamment lorsqu’il est question du recours au très polluant charbon, qui est toujours la première source de production d’électricité dans le monde.

Bonn, Allemagne Photo : Reuters/Wolfgang Rattay

Certains manifestants ont même investi la mine à ciel ouvert de Garzweiler, près de Cologne, pour marquer leur opposition à l’utilisation de ce type d’énergie. La prochaine photo montre des policiers à la poursuite de manifestants au moment où ils passent près d’une excavatrice géante.

Cologne, Allemage Photo : Reuters/Wolfgang Rattay

La pollution par le charbon n’est certainement pas étrangère aux taux de pollution historiques enregistrés en Inde et au Pakistan cette semaine. Un gigantesque nuage toxique grisâtre enveloppe le nord du sous-continent indien. L’absence de vent combinée au froid et à l’humidité fixe les nuages de pollution au sol sous la forme d’un voile opaque de particules en suspension.

New Delhi, Inde Photo : Reuters/Cathal McNaughton

À New Delhi, la concentration de particules fines dans l’air a été mesurée à 700 microgrammes par mètre cube. Or, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution représente un risque pour la santé à partir de 50 microgrammes. Selon les experts, respirer l’air de New Delhi actuellement correspond à fumer l’équivalent de deux paquets de cigarettes par jour.

New Delhi, Inde Photo : Getty Images/SAJJAD HUSSAIN

Pas très loin, au Vietnam, ce sont les inondations laissées par le passage du typhon Damrey qui inquiètent les autorités gouvernementales, au moment où le pays accueille le forum de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC). Une centaine de personnes ont perdu la vie, et la vieille ville de Hội An, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été inondée.

Hội An, Vietnam Photo : Reuters/Nguyen Huy Kham

La ville de Danang, où se tient le sommet, a été épargnée par les inondations. Le premier ministre Justin Trudeau y a rencontré la dirigeante de facto du gouvernement civil du Myanmar, Aung San Suu Kyi. Elle a exprimé sa détermination à permettre le retour éventuel des réfugiés rohingyas au Myanmar.

Danang, Vietnam Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Les réfugiés continuent pourtant de fuir le pays. La prochaine photo montre un groupe de réfugiés arrivant sur un radeau de fortune à Shah Porir Dwip, au Bangladesh.

Shah Porir Dwip, Bangladesh Photo : Reuters/Navesh Chitrakar

La prochaine photo a été prise par la photographe Hannah McKay de Reuters. Elle montre le petit Hosne, 4 ans, qui habite le camp de Kutupalong depuis deux mois. Le jeune est saisi d’émotion au moment où d’autres enfants plus vieux chantent dans une chorale improvisée.

Ukhiya, Bangladesh Photo : Reuters/Hannah Mckay

La présence du président américain en Asie n’est pas passée inaperçue. Des manifestations se sont déroulées partout où il est passé, comme le montre cette photo prise devant l’ambassade américaine de Manille, aux Philippines.

Manille, Philippines Photo : Reuters/Romeo Ranoco

Partout, sauf en Chine où le président a été reçu avec faste par son homologue Xi Jinping. Donald Trump et sa femme ont même pu jouer les touristes et prendre des photos devant la Cité interdite à Pékin sous le regard amusé du président chinois.

Pékin, Chine Photo : Reuters/Jonathan Ernst

Les États-Unis ont vécu une autre fusillade en l’absence du président. Un tireur a enlevé la vie à 26 personnes qui assistaient à un service dans une église de Sutherland Springs, dans l'État du Texas. La prochaine photo montre des survivants se recueillant devant des croix placées en hommage aux victimes.

Sutherland Springs, États-Unis Photo : Reuters/Rick Wilking

Si le communisme n’est plus que l’ombre de lui-même en Russie et en Chine, quelques centaines de personnes nostalgiques se sont réunies sur la place Rouge de Moscou pour souligner le 100e anniversaire de la révolution bolchévique.

Moscou, Russie Photo : Getty Images/Kirill kudryavtsev

La lutte contre le groupe armé État islamique (EI) a connu une semaine charnière. Ses combattants ont été chassés de Boukamal, la dernière ville syrienne dont il avait le plein contrôle. Ils ont aussi été repoussés dans leurs derniers retranchements à Benghazi, en Libye. La prochaine photo montre un jeune soldat de l’Armée nationale libyenne venant de lancer une roquette sur les positions ennemies.

Benghazi, Libye Photo : Reuters/Esam Al-Fetori

Terminons la semaine en mettant le cap vers le sud du continent. Voici Thumekile Mthiyane, 90 ans. Cette arrière-arrière-grand-mère parcourt quotidiennement deux kilomètres sur une route poussiéreuse pour se rendre au jardin communautaire de KwaNdengezi, où elle prend des nouvelles de ses amis. Gogo (grand-maman en zoulou) garde également son arrière-arrière-petit-fils de quelques semaines lorsque sa petite-fille se rend à l'université pour y suivre ses cours. Bonne semaine en images!