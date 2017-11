Connaissez-vous le robot conversationnel de Radio-Canada?

Un texte de Karl-Philip Vallée

Le robot, qui est toujours en période d’essai, est apparu sans tambour ni trompette dans le service de messagerie du plus grand réseau social au monde. Mais dans les coulisses, une petite équipe travaille d’arrache-pied à le perfectionner en vue de la phase deux, qui enrichira son comportement dans les prochains mois.

Thomas Le Jouan, chef, recherche et développement numérique à Radio-Canada, supervise l’équipe, qui tente actuellement de prévoir le plus de scénarios conversationnels possibles en vue de cette deuxième phase.

« On aimerait que le robot puisse répondre à des questions sur des sujets précis, comme “Que sont les Paradise Papers?”, explique M. Le Jouan. Cette deuxième phase sera concentrée sur les utilisateurs qui viennent avec une intention, comme lorsqu’ils cherchent quelque chose sur Google. »

Le robot peut présenter les nouvelles qui sont en une de Radio-Canada.ca ou encore recommander des articles d'intérêt qui proviennent d'autres sections du site. Photo : Radio-Canada/Karl-Philip Vallée

Pour Thomas Le Jouan et son équipe, cela signifie revoir en profondeur les capacités du robot, puisque la version actuelle offre deux options assez rigides aux internautes : l’affichage des dernières nouvelles (la une) et une sélection de contenus d’intérêt (les recommandations). L’interaction est limitée pour le moment à quelques phrases clés dont les utilisateurs se servent pour activer ces deux services.

« Les utilisateurs vont entrer “C’est quoi les Paradise Papers?” et l’intelligence artificielle va extraire les mots-clés et suggérer une liste de résultats liés à ceux-ci, explique M. Le Jouan. Et si quelqu’un demande s’il y a une vidéo explicative sur les Paradise Papers, l’intelligence artificielle devra comprendre qu’elle doit suggérer seulement des vidéos. »

L'équipe de Thomas Le Jouan prévoit ajouter de nouvelles fonctionnalités au robot sous peu. Photo : Radio-Canada/Karl-Philip Vallée

Un outil de recherche, avant tout

En plus d’offrir des services aux citoyens qui consultent la page Facebook de Radio-Canada Information, le robot remplit aussi un rôle auprès de la société d’État, qui étudie les possibilités qu’offrent ce genre d’outils.

« Le mandat, c’est d’évaluer ces nouvelles technologies pour en déterminer la valeur à plus long terme et le niveau de difficulté de développement, indique Thomas Le Jouan. Après, Radio-Canada détermine si ça peut entrer ou non dans les opérations courantes, selon notre expertise et l’intérêt pour le public. »

Si le développement précédant le lancement s’est bien déroulé, c’est une fois soumis aux contraintes du monde réel que le robot a montré qu’il avait encore besoin de quelques mises au point. Les trolls, notamment, n’ont pas perdu de temps pour exposer ses failles.

« On s’attendait à ce que le robot se fasse troller. Ça fait partie du jeu, avec une interface interactive à 100 % qui est faite pour qu’on lui pose des questions. Il y a des gens qui détournaient leurs questions pour faire dire un peu n’importe quoi au robot. »

Par exemple, au lancement, lorsque quelqu’un demandait au robot s’il voulait être son ami, il répondait toujours par l’affirmative, même si la personne ajoutait un adjectif après le mot ami. Le robot a donc accepté toutes sortes de rôles plus ou moins flatteurs qui ne correspondaient pas à la personnalité que le service de l’information de Radio-Canada espérait lui donner.

« On voulait en faire une sorte d’ami qui recommande du contenu sur un ton sympathique, mais il y a des fois où il était trop sympathique. Alors, on a ramené ça à quelque chose de plus neutre, qui peut nous éviter un maximum de problèmes. Il a fallu réagir vite. »

Les premiers utilisateurs du robot ont tenté de détourner sa personnalité à leur avantage, si bien que l'équipe de M. Le Jouan a dû le rendre plus neutre qu'auparavant. Photo : Radio-Canada/Karl-Philip Vallée

Un avenir incertain

Malgré tout le travail accompli sur le robot dans les deux derniers mois et demi, son sort reste encore incertain. Si le travail se poursuit pour l’instant en vue de la phase deux, rien ne garantit que le robot soit un jour intégré de façon permanente aux services de la société d’État. Mais, advenant le cas où l’expérience serait concluante, M. Le Jouan imagine toutes sortes de nouvelles fonctionnalités qui pourraient y être intégrées.

« Cette décision [de le garder ou non] dépendra autant de la volonté de Radio-Canada de continuer dans cette avenue-là que de l’engouement des utilisateurs, précise Thomas Le Jouan. En soi, son développement pourrait ne jamais finir, parce qu’on pourrait, éventuellement, lui demander de nous donner les horaires des émissions de télé ou de radio, le nom des invités à telle émission, le titre d’une chanson qui jouait plus tôt, etc. »

Quoi qu’il en soit, ce spécialiste des nouvelles technologies de l’information est optimiste par rapport à l’avenir de l’Internet conversationnel à Radio-Canada. « L’objectif, pour nous, c’est d’être à l’avant-garde, d’être parmi les premiers à le tester et à tirer des conclusions, explique M. Le Jouan. On ne veut pas suivre le mouvement, on veut être à l’avant. Il faut savoir anticiper ces tendances, parce qu’elles sont ensuite dictées par les Apple, Google et Facebook de ce monde. »

L'avenir du robot reste incertain, mais Radio-Canada compte sur ses essais préliminaires pour tirer des conclusions sur sa valeur. Photo : Radio-Canada/Karl-Philip Vallée

M. Le Jouan n’a pas voulu donner de chiffre précis en ce qui concerne le coût du développement du robot conversationnel de Radio-Canada Information, mais il a indiqué qu’une équipe de quatre personnes travaillent depuis deux mois et demi à temps partiel sur ce programme.