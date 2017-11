La « Twiplomatie », ou l'art de faire de la diplomatie sur le web

Un texte de Mélanie Meloche-Holubowski

Twitter est le média social de choix pour les gouvernements, dirigeants et diplomates, selon le rapport Twiplomacy 2017 de l’entreprise de communications Burson-Marsteller.

En mai dernier, 856 comptes Twitter appartenaient à des chefs d'État et de gouvernement et à des ministres des Affaires étrangères de 178 pays. Ceux-ci représentent 92 % de tous les États membres des Nations unies, avec une audience combinée de 356 millions d’abonnés. Environ 13 % des 856 comptes sont inactifs.

Tous les dirigeants du G20, à l’exception d’Angela Merkel, sont présents sur Twitter. Seulement 15 pays n’ont pas de présence sur Twitter.

« C'est un phénomène global », explique Ilan Manor, étudiant au doctorat à l'Université Oxford et spécialisé en diplomatie numérique.

La présence des dirigeants sur Twitter

En date du 22 mai 2017, les dirigeants mondiaux avaient envoyé un total de 5 204 579 messages Twitter.

Les gouvernements latino-américains sont de loin les plus prolifiques sur Twitter. Le gouvernement mexicain (@GobMx) publie en moyenne 123 messages chaque jour et a publié plus de 127 000 tweets depuis la création du compte. Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela (@vencancilleria) est le deuxième plus actif, avec une moyenne de 95 tweets par jour et un total de 97 000 tweets.

La chancelière Angela Merkel qui utilise un cellulaire lors d'une session parlementaire en 2009. Photo : Reuters/Tobias Schwarz

En Afrique, les présidents kenyen, rwandais, nigérien et sud-africain ont tous plus d’un million d’abonnés Twitter.

Donald Trump, le pape et le premier ministre indien sont parmi les dirigeants comptant le plus d’abonnés Twitter. Le premier ministre irakien, Haider Al-Abadi, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Børge Brende, le président américain, Donald Trump, et le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, ont vu leur nombre d'abonnés plus que tripler au cours de la dernière année.

Mais tous ces dirigeants sont bien loin des 96,7 millions d’abonnés que détient l’ex-président américain Barack Obama. Il a été le premier « président numérique » des États-Unis et a créé les comptes @WhiteHouse, @POTUS, @FLOTUS et @VP. Il a également établi une stratégie pour transférer ces comptes institutionnels de dirigeant en dirigeant, méthode qui a désormais été adoptée par plusieurs autres pays.

Barack Obama a été le premier leader mondial à créer un compte Twitter le 5 mars 2007. La plupart des dirigeants mondiaux lui ont ensuite emboîté le pas, la plupart d'entre eux créant des comptes entre 2009 et 2014. Le premier ministre australien et le roi de la Jordanie ont été parmi les derniers à s'y joindre.

Facebook

Près de 90 % des dirigeants de 183 pays détiennent un compte Facebook. Les quelque 590 pages recensées ont plus de 311 millions d’abonnés, près de 400 000 messages et plus de 772 millions d’interactions (aime, commentaires et partages).

YouTube est le troisième réseau le plus utilisé par les gouvernements, suivi d'Instagram. Par contre, la moyenne d'abonnés est généralement très basse. Un peu plus de 125 dirigeants ont un compte Google+, mais la plupart sont inactifs et ont peu d’usagers.

Une trentaine de dirigeants utilisent Snapchat et 37 % des gouvernements utilisent LinkedIn. L'ex-premier ministre britannique David Cameron a plus de 2,5 millions d'abonnés sur LinkedIn, Justin Trudeau en a plus de 1,7 million.

« Les ministères des Affaires étrangères et les diplomates sont de plus en plus efficaces sur les réseaux sociaux et savent choisir sur quel médium publier, selon leur objectif. S’ils veulent s’adresser aux jeunes Israéliens, ils le font sur Instagram. S’ils veulent parler aux jeunes Américains, ils utilisent Twitter. Ils ciblent un public très précis avec des messages très spécifiques », explique Ilan Manor.

Qui l'utilise le mieux?

Chaque pays utilise les réseaux sociaux de façon différente, mais il est difficile de dire qui utilise les réseaux sociaux le mieux, explique Julian Dierkes, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique, spécialisé en diplomatie numérique. « Il n’y a pas de critères bien définis pour établir qui sont les plus influents, dit-il. Ceux qui sont les plus actifs, comme Trump, n’utilisent pas nécessairement les réseaux sociaux de la meilleure façon. »

Les premiers messages sur les réseaux sociaux étaient surtout composés de photos de rencontres entre dirigeants et de communiqués de presse. Puis, les dirigeants et gouvernements ont commencé à utiliser à profusion les mots-clics. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à utiliser des émoticônes et des GIF.

Par ailleurs, on assiste de plus en plus à la personnalisation des comptes des dirigeants, ajoute M. Dierkes. « Un compte générique géré par une équipe n’attirera probablement pas les milléniaux. »

Toutefois, peu de dirigeants réussissent à établir un réel dialogue avec leur public, déplore M. Dierkes.

Le gouvernement danois répond à 95 % des tweets, tandis que le président rwandais répond à près de 80 % de ses messages.

Le premier ministre indien avait surpris ses 12,5 millions d'abonnés en 2015 en leur envoyant un message privé pour célébrer sa première année au pouvoir. Ceci a ainsi permis à ces usagers de communiquer directement avec Narendra Modi.

En fait, M. Dierkes remarque depuis deux ans que plusieurs comptes gouvernementaux sont utilisés davantage comme outil de marketing. « Ils sont désormais toujours en campagne électorale et ils veulent vendre un produit. »

N'y a-t-il pas le risque que ces communications très flatteuses tombent dans la propagande? « C'est du marketing quand on aime la personne, de la propagande quand on ne les aime pas! Les dirigeants ne font généralement pas de propagande, à l’exception de certains régimes autoritaires. Ils font plutôt des opérations charme, quelque chose qui se fait depuis toujours en politique », ajoute M. Manor.

Beaucoup de comptes canadiens, peu d'interaction

Justin Trudeau profite d'un bain de foule pour prendre une photo avec des jeunes. Photo : La Presse canadienne/Peter McCabe

Si le gouvernement canadien a multiplié le nombre de comptes de médias sociaux, M. Dierkes croit que les communications numériques du gouvernement canadien contiennent généralement peu de substance. « Il y a trop de photos de castors, de beaux lacs et d’égoportraits. [...] Ils l'utilisent plutôt comme un média de communication, pour publier des communiqués de presse. Il y a peu de dialogue, peu d'échanges. »

On n’a pas besoin de #280caractères pour montrer que le Canada est naturellement beau, unique et accueillant! 📷@tiffpenguin /IG pic.twitter.com/UAmWmyPSp7 — Au Canada (@AuCanada) November 9, 2017

D'ailleurs, CBC a appris que des agences et ministères du gouvernement canadien ont discrètement bloqué près de 22 000 utilisateurs de Facebook et de Twitter. Affaires mondiales Canada, qui détient quelque 569 comptes sur les réseaux sociaux, en aurait bloqué 20 000 à lui seul.

De plus, près de 1500 messages officiels et commentaires ont été supprimés de divers comptes gouvernementaux depuis janvier 2016.

Postes Canada a supprimé 845 commentaires sur Facebook et 20 sur Instagram. Pêches et Océans a bloqué 27 usagers depuis 2015, dont 22 qui diffusaient des éléments pornographiques. Santé Canada a bloqué 50 abonnés, dont 37 pour avoir fait la promotion de suppléments pour perdre du poids.

Certaines agences ne savent pas exactement combien de messages ou d’utilisateurs ont été bloqués.

La « Twiplomacie »

Plus de 4100 ambassades et 1100 ambassadeurs sont désormais sur Twitter. Le bureau des affaires étrangères britannique (@ForeignOffice) gère les comptes Twitter de 394 ambassades, ambassadeurs et chefs de mission adjoints sur Twitter.

Les États-Unis détiennent 284 comptes officiels du Département d'État et de ses missions à l'étranger. Le ministère russe des Affaires étrangères répertorie sur Twitter 246 ambassades, consulats et missions commerciales; le ministère suédois des Affaires étrangères en compte 190.

Le terme « diplomatie numérique » (communément appelée « Twiplomacie ») a été défini pour la première fois en 2001. Ilan Manor le définit comme étant l'influence croissante des technologies de l’information et des médias sociaux sur les diplomates, les institutions gouvernementales, les ministères des Affaires étrangères et le public.

Twitter, en particulier, est devenu un baromètre diplomatique, un outil d'analyse et de prévision des relations internationales. Extrait du rapport Twiplomacy

Lorsque Michelle Obama a utilisé le mot-clic #bringbackourgirls (#ramenernosfilles), dans l’espoir de faire libérer les lycéennes nigériennes enlevées par Boko Haram, elle n’aurait jamais imaginé que ça aurait plutôt suscité un tollé à propos des interventions militaires américaines.

Les internautes ont répliqué en utilisant le mot-clic #bringbackourdrones (#ramenernosdrones) pour critiquer l’utilisation de drones américains dans des opérations militaires dans d’autres pays. « Ainsi, les diplomates voient la colère des gens et peuvent ainsi ajuster leurs politiques », explique Ilan Manor.

Our prayers are with the missing Nigerian girls and their families. It's time to #BringBackOurGirls. -mo pic.twitter.com/glDKDotJRt — First Lady- Archived (@FLOTUS44) May 7, 2014

De plus en plus d'ambassades et de ministères des affaires étrangères ont des comptes dans plusieurs langues, dans l'espoir de toucher un plus grand public.

« Les ministères des affaires étrangères ont commencé à communiquer avec leur population, quelque chose qu’ils ne faisaient pas traditionnellement », souligne M. Manor. Par exemple, le département d’État américain peut publier un tweet à propos d’un nouvel accord avec le Japon, mais en mentionnant le nombre d’emplois qui seront créés aux États-Unis. « Ils veulent que ça soit lu par les Américains pour leur montrer le travail fait à l’étranger. »

Je pense que cette capacité d'avoir une conversation en temps réel et de répondre directement aux questions des personnes qui n'ont jamais eu de contact avec un diplomate auparavant est intrinsèquement formidable. Jon Benjamin, haut-commissaire britannique au Ghana, dans un discours en 2016

D'ailleurs, en janvier 2017, le Danemark a nommé un ambassadeur numérique pour établir un dialogue diplomatique avec les grandes multinationales de la Silicon Valley, comme ils le font déjà avec les nations.

Parler entre dirigeants

Si les communications privées sont toujours privilégiées entre dirigeants et gouvernement, certains d'entre eux commencent à entretenir un dialogue en public sur les réseaux sociaux.

La stratégie de communication numérique du président Trump a probablement poussé les diplomates à porter une plus grande attention aux médias sociaux, estime M. Dierkes. Mais son caractère impulsif a aussi probablement renforcé certains préjugés négatifs concernant l’utilisation des réseaux sociaux. « Certains considèrent cela comme une preuve supplémentaire que les questions sérieuses de relations internationales ne peuvent être traitées en 140 caractères. »

Plusieurs dirigeants hésitent à répondre directement aux tweets de Trump, mais M. Manor croit que les dirigeants ne peuvent pas se permettre de l'ignorer complètement. « Le danger est qu'il utilisera Twitter pour envoyer des signaux et personne ne le prendra au sérieux ou ne l'écoutera. »

Les deux publications les plus populaires du pape François font d'ailleurs référence aux politiques de Donald Trump, sans pourtant le mentionner directement. Une façon de faire passer des messages politiques, et ce de façon très diplomatique.

Combien de fois dans la Bible, le Seigneur nous demande d’accueillir migrants et étrangers, nous rappelant d’être aussi des étrangers! — Pape François (@Pontifex_fr) February 18, 2017

Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure loin de la pauvreté, de la faim et de la guerre. — Pape François (@Pontifex_fr) July 8, 2017

Le président mexicain, qui a plus de 6,3 millions d’abonnés, ne s’est pas gêné pour rappeler à M. Trump directement sur Twitter qu’il ne payerait pas pour un mur entre les deux pays. Il a par ailleurs annulé une rencontre prévue entre eux deux par une publication sur Twitter.

Même chose pour la Suède, qui a rappelé dans un tweet à M. Trump qu'il n'y avait pas eu d'attentat terroriste au pays, contrairement à ce que le président avait affirmé lors d'un rassemblement partisan. Ces dirigeants ont choisi d'utiliser Twitter, sachant que M. Trump y est presque toujours branché.

La présence de pays plus petits sur les réseaux sociaux peut également leur donner une voix plus importante sur la scène internationale, ajoute M. Manor. Par exemple, en mai 2017, la présidente des îles Marshall a demandé au président Trump de ne pas abandonner l’Accord de Paris sur le climat, en l’interpellant directement sur Twitter

M. Manor espère non seulement que les plus petits pays aient davantage leur mot à dire dans les affaires internationales grâce aux réseaux sociaux, mais que les citoyens soient de plus en plus consultés. « Les gens ont migré vers les réseaux sociaux où ils partagent tout, leurs expériences, leurs émotions, positives et négatives. Les institutions et les gouvernements doivent maintenant faire la même chose. »