Un mois pour consulter les Canadiens sur la taxe à imposer à la marijuana légale

Le ministère fédéral des Finances soumet à la consultation publique, jusqu'au 7 décembre, sa proposition d'une taxe d'accise de 10 %, et d'au moins 1 $, sur la vente de cannabis.

La consultation prendra fin à temps pour une réunion des ministres des Finances du pays les 10 et 11 décembre prochains.

Lorsque, début octobre, Ottawa a proposé pour la première fois une taxe d'accise de 10 %, à partager moitié-moitié avec les provinces, celles-ci ont protesté. Les provinces estiment qu'elles auront le gros du fardeau de la gestion de la marijuana légale au pays et veulent donc une plus grosse part.

Depuis, les municipalités du pays ont elles aussi levé la main pour obtenir une part des revenus d'un commerce pour lequel elles auront à engager des frais, elles aussi.

En annonçant la consultation publique, le secrétaire parlementaire du ministre fédéral des Finances a promis qu'Ottawa écoutera tout le monde. Joël Lightbound a cependant tenu à insister sur « les frais » engagés par le gouvernement fédéral dans cette affaire.

« Le gouvernement fédéral s'est déjà engagé à investir 274 millions de dollars pour les forces de l'ordre pour leur donner les outils [...] et la formation dont elles ont besoin. À Santé Canada, on s'occupe de tout le processus pour octroyer des licences aux producteurs autorisés. On a aussi investi [...] 36,4 millions de dollars de Santé Canada pour la sensibilisation », a-t-il énuméré lors d'un point de presse, vendredi matin.

« Donc, oui, le gouvernement fédéral aussi a des frais qui sont engagés dans ce processus-là », a-t-il conclu, tout en promettant d'écouter les réclamations des municipalités et des provinces.

Objectif : 1er juillet 2018

Le projet de loi qui légalise la consommation et la possession du cannabis est toujours à l'étude au Parlement. Il en est encore à l'étape du rapport. Le gouvernement de Justin Trudeau entend l'adopter à temps pour que la marijuana soit légale au Canada dès le 1er juillet prochain.

Dans son document soumis à la consultation, le ministère fédéral des Finances propose donc une taxe fédérale d'accise de 50 cents pour un gramme. Il suppose que chaque province y ajoutera 50 cents. Une fois la TPS et la taxe provinciale harmonisée ajoutées, un gramme de marijuana légale au Canada devrait coûter au consommateur un peu plus de 10 $, selon les modèles proposés.

Les taxes seront imposées également à la marijuana médicale.