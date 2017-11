Ce projet pilote de 15 mois permettra de subventionner le loyer de 16 appartements pour des vétérans sans-abri. Un accompagnement psychosocial et des visites à domicile de la part de professionnels de la santé, de travailleurs sociaux et d'autres partenaires du projet leur seront également offerts, de même qu'un accès à des services adaptés en santé physique et mentale.

Le programme, qui bénéficie notamment d'une subvention fédérale de 300 000 $, a été lancé officiellement vendredi matin, à la veille du jour du Souvenir, mais il existe déjà depuis quelque temps, si bien que sept anciens combattants ont déjà été logés grâce à ce projet.

Jusqu'à 45 anciens militaires cognent à la porte de la Mission Old Brewery chaque année, selon son président, Matthew Pearce.

Ces vétérans « ont vécu des choses atroces, qui aujourd'hui jouent beaucoup sur [leur façon d'être], sur leur consommation, sur leur mode de vie », explique l'intervenante Kasandra Szalipszki. « Il y a des personnes qui n'ont jamais été capables de se réadapter socialement. »

Créée à partir de l'ancien hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue, la Fondation québécoise des anciens combattants contribue au projet. Il faut « aller chercher nos sans-abri militaires et les sortir de la rue », résume le lieutenant-général à la retraite Yvan Blouin.

La Fondation souhaite s'occuper de la nouvelle génération de vétérans, dont les blessures sont davantage d'ordre psychologique.

« C'est de l'espoir », concède Daniel Lalonger, un ancien militaire qui bénéficie du projet pilote. « On va visiter un logement demain. J'espère que ça va marcher. »

La Mission Old Brewery est la plus grande ressource pour les hommes sans-abri au Québec et les femmes sans-abri au Canada.

D'après le reportage d'Anne-Louis Despatie