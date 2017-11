Mystérieuse disparition d’un Sherbrookois en Californie

Le Sherbrookois de 25 ans a quitté le Québec samedi dernier pour rejoindre une amie à Arcata pour assister au spectacle du groupe The Devil Makes Three.

En soirée, ils décident de camper de manière illégale dans la réserve naturelle d'Arcata située tout près de l'océan.

Après avoir consommé de l’alcool lors d’une fête, Félix Desautels-Poirier s’endort vers 23h.

Incapables de le déplacer, ses amis le recouvrent d’une couverture.

Le lendemain matin, le jeune homme a disparu. Ses effets personnels sont laissés derrière lui.

« On a fait la fête sur le bord de la baie, raconte son amie, Rachel Lafontaine. On est parti se coucher, mais lui, il était dans un état second. On ne pouvait pas l'amener à sa tente. Le lendemain matin, il n’était plus là. »

Après plusieurs heures sans nouvelle et de plus en plus inquiète pour la sécurité de son ami, la Sherbrookoise informe les forces policières de la disparition de Félix.

Mercredi soir, les policiers informent sa mère par téléphone de sa disparition.

« Sans ses lunettes, mon fils ne voit rien. C’est ce qui rend toute l’histoire plus inquiétante. Il ne serait jamais parti sans ses lunettes », assure Claudine Desautels.

« Au début les policiers ne les prenaient pas trop au sérieux, mais ils ont fini par bouger », ajoute-t-elle.

Un drone et un hélicoptère ont survolé un marais à proximité du lieu de campement.

Des avis de recherche ont aussi été distribués dans les commerces des environs..

En attente d’une chirurgie, sa mère ne peut se déplacer en Californie pour participer aux recherches. Son père, lui, n’a pas de passeport.

Poursuite des recherches

Toujours en Californie, Rachel Lafontaine participera aux recherches prévues vendredi.

« Je vais amener les choses à Félix pour que les chiens puissent les sentir », explique-t-elle.

Un bateau s'ajoutera également au déploiement policier.

Les personnes ayant des informations sur cette disparition sont invitées à contacter la police d’Arcata.