La vente de la microbrasserie Le trou du diable à Molson crée une onde de choc

Cette transaction est une bonne nouvelle économique pour la région, estime le directeur général de la Société de développement économique (SDE) de Shawinigan, Luc Arvisais.

« Juste de penser que le festival Osheaga, qui appartient à Evenko, le Centre Bell, le Festival western de Saint-Tite et le Festival international de jazz de Montréal vont pouvoir distribuer les bières du Trou du diable, ça ouvre des marchés et des perspectives qui vont inévitablement amener la microbrasserie encore plus loin », dit-il.

Tous les projets les plus fous qu’on avait vont être tellement facilités à partir de maintenant. Isaac Tremblay, copropriétaire de la microbrasserie Le trou du diable

Les propriétaires de la microbrasserie shawiniganaise affirment que cette vente va permettre de prendre l'expansion voulue.

Déception, stupéfaction, optimisme

Sur Internet et dans la rue, la nouvelle fait énormément réagir. Les citoyens sont divisés sur la question. Des centaines de personnes ont réagi à cette transaction sur le compte Facebook de la microbrasserie.

Certains sont déçus que l’entreprise ne soit plus détenue par des gens de Shawinigan.

D’autres croient que le fait d’être achetée par un géant comme Molson va assurer la pérennité de la microbrasserie.

Des amateurs de bières craignent que la qualité ne diminue.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Entrevue avec Frédéric Laurin, professeur en économie à l'UQTR au sujet de la vente de la microbrasserie Le trou du diable à une division de Molson Coors

« C’est dommage », déclare l’Association des microbrasseries du Québec

L’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) est déçue de la vente de la microbrasserie, qui perd ainsi automatiquement son statut de membre. Le copropriétaire de la microbrasserie Le trou du diable, Isaac Tremblay, siégeait d’ailleurs au conseil d’administration de l’organisme.

Souhaitons seulement que les valeurs qu’ils ont défendues pendant si longtemps continuent d’être appliquées et que cette acquisition par Molson n’aura pas pour but de détruire ce à quoi Le Trou du diable a contribué à construire, c’est-à-dire une industrie de microbrasseries québécoises florissante. déclaration de Frédérick Tremblay, présidente de l’AMBQ

Des propriétaires de microbrasserie en Abitibi-Témiscamingue sont tristes de cette transaction, mais certains comprennent cette décision d'affaires.