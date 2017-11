Disney annonce une quatrième trilogie de Star Wars

« Nous sommes très heureux d'annoncer que nous venons de signer un accord avec Rian Johnson, le réalisateur du film Les derniers Jedi, pour développer une toute nouvelle trilogie Star Wars », a déclaré le patron du groupe Bob Iger lors d'une conférence téléphonique.

Ce sera la quatrième trilogie Star Wars qui ira au-delà de l'histoire des neuf films imaginée par Georges Lucas.

Kathleen Kennedy de Lucasfilm a souligné que Johnson « fera des choses merveilleuses en partant de zéro ».

Le deuxième film de la troisième trilogie, Star Wars : Les derniers Jedi, sera en salle le 15 décembre prochain.

De son côté, J.J. Abrams a annoncé en septembre dernier qu'il revenait dans l'univers de Star Wars et qu'il remplaçait Colin Trevorrow au scénario et à la réalisation de l'épisode 9 de la saga. Il avait relancé la série de films avec Star Wars : le réveil de la force en 2015. Le septième film de la série a engrangé plus de 2 milliards de dollars américains aux guichets depuis.

Star Wars : épisode 9 doit sortir en décembre 2019.