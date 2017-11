Deux doses d'héroïne sur trois contiennent du fentanyl au Canada

Il y a cinq ans, ce médicament antidouleur était présent dans moins de 1 % de l'héroïne saisie.

Le service d’analyse des drogues (SAD) de Santé Canada a analysé environ 120 000 échantillons de drogues saisies par l’Agence des services frontaliers du Canada, les services correctionnels et les forces de police au pays chaque année.

Parmi les drogues les plus communes testées par le SAD, on retrouve la marijuana, la cocaïne, la méthamphétamine, le fentanyl, l’héroïne, l’hydromorphone, l’oxycodone, le MDMA, l’alprazolam et le GHB.

De toutes, c’est l’héroïne qui suscite le plus d’inquiétudes.

Présence de fentanyl dans l'héroïne en cinq ans 1 % des 2337 échantillons en 2012

des 2337 échantillons en 2012 39,4 % des 3658 échantillons en 2016

des 3658 échantillons en 2016 60,1 % des 3337 échantillons pour les neuf premiers mois de 2017

Dans l’ensemble des drogues testées, la présence du fentanyl a explosé de 2000 % depuis 2012. À l’époque, 217 échantillons de drogue de rue renfermaient du fentanyl. Cette année, le SAD en a dénombré 4568, soit vingt fois plus.

Aucune trace de fentanyl n’a été trouvée dans les doses de marijuana testées au cours des cinq dernières années. Il y a eu une légère augmentation du côté de la cocaïne (de 0,01 % à 1,8 % des échantillons contenant du fentanyl) et de la méthamphétamine (de 0 % à 1,7 % des échantillons).

Les chiffres reflètent l’augmentation exponentielle de surdoses mortelles liées aux opioïdes au pays, avec 2816 victimes l’an dernier. Les experts estiment que le fentanyl est lié à plusieurs de ces morts.

Avec les informations de Nicole Ireland et Adam Miller de CBC News