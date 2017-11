Louis C.K. et Steven Seagal accusés d'inconduites sexuelles et de harcèlement

Dans un article du New York Times, deux femmes racontent que Louis C.K s'est dénudé devant elles, d'autres soulignent qu'il se masturbait devant elles, au téléphone ou leur a demandé s'il pouvait le faire. Cinq femmes, dont les humoristes Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov et Rebecca Corry ont témoigné dans le reportage du quotidien new-yorkais.

Ce matin, la première du controversé film de Louis C. K. I Love You, Daddy a été annulée à la dernière minute.Le populaire humoriste a également annulé sa participation vendredi à l'émission The Late Show With Stephen Colbert.

L'agent de Louis C.K. n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de l'Associated Press. Un autre agent a dit au New York Times que l'humoriste ne commenterait pas leur reportage.

De son côté, Portia de Rossi affirme sur son compte Twitter que Steven Seagal a tenté d'avoir une relation sexuelle avec elle, sans son consentement. Elle a ajouté que l'acteur l'avait menacée lors d'une audition.

L'acteur et réalisateur Steven Seagal, photographié à Moscou en mai 2015 Photo : Getty Images/Alexander Aksakov

« Il m'a dit à quel point il était important d'avoir une proximité en dehors des plateaux alors qu'il me faisait asseoir et qu'il défaisait la braguette de son pantalon de cuir. Je suis partie en courant et j'ai appelé mon agent, a-t-elle poursuivi. Impassible, elle m'a répondu : "Ah, je ne savais pas s'il était ton type ou pas" », a affirmé la comédienne.

Contactés par l'AFP, tant l'avocat, l'agent que la maison de production de Steven Seagal, aujourd'hui âgé de 65 ans, n'ont pas donné suite.

Vendredi, la comédienne Julianna Margulies avait raconté, lors d'une émission de radio, avoir été harcelée par Seagal il y a près de 30 ans, dans une chambre d'hôtel à New York. Seagal avait déjà été accusé de harcèlement sexuel, notamment par l'actrice Jenny McCarthy, il y a plusieurs années.

Il avait été assigné en justice par deux fois pour des accusations similaires, en 2001 et 2010. Dans la première affaire, le jury n'a pas condamné l'acteur et dans la seconde, la victime présumée s'est désistée de son action.