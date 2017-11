Tony Accurso témoigne à son procès pour fraude et corruption

Tony Accurso fait face à cinq chefs d’accusation : fraude de plus de 5000 $, abus de confiance, corruption, complot afin de commettre des actes de corruption et complot afin de commettre des fraudes.

Dans son témoignage jeudi, M. Accurso a nié formellement avoir remis 300 000 $ à l’un des anciens présidents de ses entreprises Simard-Beaudry et Louisbourg Constructions, Frank Minicucci, afin qu'il remette la somme à l’ancien directeur de l'ingénierie de la Ville de Laval, Claude Deguise.

L’homme d’affaires, qui a célébré son 66e anniversaire mercredi, a aussi rejeté la théorie selon laquelle il aurait remis 200 000 $ comptant au collecteur de fonds pour le parti du maire Gilles Vaillancourt, Marc Gendron.

Lorsque l’avocat de la défense lui a demandé s’il avait déjà participé à un système de ristournes à Laval, Tony Accurso a répondu « non » sans hésiter.

L’accusé a dit que Claude Asselin, son ami de longue date et ex-directeur général de la Ville de Laval, lui avait demandé en 1997 s’il avait entendu parler de l’existence d’un système de ristournes. Il avait répondu par la négative.

M. Accurso a dit qu’il a demandé à ses bras droits, Frank Minicucci et Giuseppe Molluso, s’ils avaient entendu parler d’un système de ristournes, et la réponse a été « non ».

Tony Accurso a expliqué au jury que s’il se « faisait prendre » dans un tel système, il « n’avait plus d’avenir ». Il aurait perdu ses appuis politiques, financiers et syndicaux.

Avec les informations de Geneviève Garon