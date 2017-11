Un texte deBahador Zabihiyan

Le cours du bitcoin progresse et de gros acteurs de cette industrie émergente jaugent le Québec pour installer possiblement leurs ordinateurs, qui consomment énormément d’énergie pour faire fonctionner le réseau informatique vital à cette cryptomonnaie.

Une dizaine d'entre eux, des entreprises asiatiques, ont contacté Hydro-Québec ces derniers mois.

Comment fabrique-t-on un bitcoin?

De puissants ordinateurs vérifient et sécurisent les transactions du réseau. On surnomme les propriétaires de ces ordinateurs les « mineurs » de bitcoin. Ces machines peuvent appartenir à des particuliers ou à des entreprises spécialisées qui sont rémunérées grâce à des frais sur les transactions.

Les plus importants « mineurs » de cryptomonnaies sont établis en Chine. Ces entreprises ont aussi installé d'immenses « mines » de bitcoins sur d'autres continents, notamment en Islande.

Hydro-Québec espère les convaincre de s’installer ici.

L’énergie, qui est très propre, est souvent un facteur qui est très important pour eux. Le coût de notre énergie […] ,c’est le plus bas en Amérique du Nord. Notre température moyenne annuelle, qui est plus froide […], ça devient un facteur intéressant pour eux, parce que leurs coûts de refroidissement sont vraiment moindres. Éric Filion, vice-président clientèle d’Hydro-Québec

La prudence est de mise

Les cryptomonnaies sont souvent associées à la spéculation, aux pirates informatiques et à certains réseaux criminels. L’Autorité des marchés financiers du Québec précise qu’il faut être très prudent avant d’acheter des cryptomonnaies.