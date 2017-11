Avec la légalisation du cannabis en juillet 2018, Imperial Tobacco Canada juge que le gouvernement fédéral est plus clément à l’égard de cette nouvelle industrie, arguant que la marijuana et le tabac sont toutes deux des substances addictives.

C’est un des points que défend le PDG de l’entreprise, Jorge Arraya, auprès du Conseil du patronat du Québec. Il se penche aussi sur l’absence de marques sur les produits du tabac légaux qui risque de favoriser le marché noir, ainsi que sur de nouveaux produits dits « moins nocifs » pour la santé.

Vous pensez que je vais m’émouvoir contre une baisse éventuelle du tabagisme? Voilà, je ne m’émeus pas. Gaétan Barrette, ministre de la Santé

La nouvelle a bien fait rire le ministre de la Santé. « Un gouvernement devrait se préoccuper d'une circonstance qui ferait baisser l'utilisation d'un produit nocif? », a-t-il lancé avec un sourire moqueur, jeudi, lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

« La corrélation entre le cancer du poumon et les artères bloquées que j’ai passé ma vie à débloquer est connue, démontrée, directe, absolue, sans équivoque », a expliqué l’ancien radiologiste spécialisé dans les problèmes vasculaires.

Selon lui, les consommateurs ne pourront pas mettre la main plus facilement sur du cannabis que sur du tabac. « Des deux côtés, l’accès m’apparaît similaire. Les modalités de mise en marché seront bientôt exposées. »

Publicité déguisée

Du côté de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, on déplore qu'Imperial Tobacco puisse promouvoir de nouveaux produits du tabac et tente d’influencer le débat politique auprès des gens d’affaires avec « des énoncés trompeurs ».

« Malgré cette catastrophe pour la santé publique, le plus grand fabricant de cigarettes a le culot de se plaindre d'être harcelé par des règles pour standardiser ses emballages et interdire l'aromatisation des cigarettes », a commenté Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition dans un communiqué.

Mettre le tabac et le cannabis sur le même pied d’égalité, comme le fait le cigarettier, « ne sert qu'à minimiser les dommages causés par le tabac et l'importance de la lutte contre le tabagisme », poursuit-elle.