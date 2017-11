Le Wapikoni mobile, partenaire officiel de l'UNESCO

Selon une déclaration transmise par voie de communiqué, le Wapikoni agira à titre consultatif auprès de l'UNESCO « pour faire entendre les voix des jeunes autochtones sur les questions qui les concernent, notamment en matière de droits autochtones et de patrimoine immatériel ».

« Le Wapikoni travaille depuis plusieurs années au renforcement de ses liens avec la Commission canadienne de l'UNESCO et l’UNESCO », mentionne pour sa part Manon Barbeau, cofondatrice et directrice générale de l'organisme.

« Devenir un partenaire officiel de l’UNESCO représente l’aboutissement de tous les efforts des jeunes autochtones à faire entendre leurs voix auprès d’instances décisionnelles sur la scène internationale ».

Fondé en 2004, le Wapikoni mobile se décline sous la forme de studios ambulants qui circulent dans les communautés autochtones et les centres urbains du pays, ainsi qu'à l'international, pour offrir aux jeunes des ateliers de création cinématographique et musicale.

En bout de ligne, le projet vise à « permettre aux jeunes de se réapproprier leurs langues et leurs cultures, et en leur donnant les moyens de ranconter eux-mêmes leur histoire », poursuit le communiqué.

À ce jour, le Wapikoni dit s'enorgueillir de quelque 1000 films et 600 musiques, et a remporté 152 prix et mentions dans divers festivals.