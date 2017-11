Du fentanyl administré dans les ambulances au Québec

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Même si le fentanyl représente un véritable fléau dans la rue avec la croissance fulgurante des cas de surdoses, cet analgésique demeure un antidouleur des plus efficaces pour le milieu de la santé.

« Avant l'arrivée du fentanyl, la seule façon qu'on avait pour essayer de calmer les patients et de les soulager c'était de leur tenir la main, mettre de la glace et dire : "on s'en va à l'hôpital, ça ne sera pas long », illustre Marc Bouchard, superviseur ambulancier chez Dessercom.

Il faut toutefois administrer cet analgésique avec précaution puisqu'il peut s'avérer très dangereux. Quelques microgrammes peuvent faire la différence entre une dose efficace et une dose mortelle.

Le fentanyl est administré par voie intranasale. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Une perte de conscience ou un arrêt respiratoire peuvent survenir en cas de surdose. Pour éviter les complications, chaque ambulance est équipée d'une trousse de naloxone, l'antidote au fentanyl.

Chaudière-Appalaches a été choisie en 2010 pour mener un projet pilote permettant aux ambulanciers d'administrer cet opioïde aux patients présentant des blessures sérieuses. La région représentait un lieu idéal pour mener le projet pilote en raison des longues distances à parcourir.

« Il y avait beaucoup de risques, il y avait des choses à améliorer. Initialement, les doses étaient très petites. Ça soulageait plus ou moins les patients, mais ce qu'on voulait c'était être sécuritaire », affirme Marc Bouchard.

Protocole rigoureux

L'administration des narcotiques à bord des ambulances est gérée par l'Unité de coordination clinique des soins préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) qui est composée d'infirmiers et de médecins disponibles en tout temps pour assister les ambulanciers paramédicaux.

UCCSPU est composée d’infirmiers et de médecins disponibles en tout temps. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Cette équipe qui répond aux appels pour une majeure partie de la province peut notamment effectuer un constat de décès à distance et, exclusivement pour la région de la Chaudière-Appalaches, prescrire du fentanyl.

« Il y a toujours un médecin au bout de la ligne qui va nous prescrire les doses en fonction du poids du patient. C'est extrêmement sécuritaire », assure Marc Bouchard.

Avant d'utiliser le fentanyl, les ambulanciers doivent notamment s'assurer que le patient n'est pas intoxiqué par de la drogue ou de l'alcool.

C'est une molécule qui est à risque de dépendance et à risque de surdose donc c'est pour ça que c'est toujours sous ordonnance médicale la prescription d'opioïde. Dr François Bégin, directeur médical des services préhospitaliers d'urgence de CISSS de Chaudière-Appalaches.

La dépendance liée à l'utilisation du fentanyl « arrive souvent après des doses répétées », explique le Dr François Bégin qui est directeur médical des services préhospitaliers d'urgence de CISSS de Chaudière-Appalaches.

« Il y a toujours un risque, il faut peser le pour et le contre. Entre laisser un patient souffrant par rapport à ce risque, c'est sûr qu'on a un avantage clinique à soulager le patient », ajoute-t-il.

Le fentanyl est entreposé dans un coffre-fort à l'intérieur de l'ambulance. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Entreposer le fentanyl dans des véhicules ambulanciers a aussi été un « véritable défi » pendant le projet pilote. Le médicament ne peut pas circuler librement à l'extérieur de l'hôpital sans une ordonnance médicale.

L'opioïde est donc placé dans un coffre-fort à l'intérieur de l'ambulance qui ne peut être ouvert sans l'accord de l'UCCSPU.

« Le défi, c'était de déterminer comment on peut avoir accès à un narcotique, au besoin, quand on a un patient souffrant », se souvient Marc Bouchard.

Élargir l'utilisation du fentanyl

Le projet pilote développé dans Chaudière-Appalaches depuis 2010 sera étendu dans d'autres régions. Le Collège des médecins assure avoir assez de données pour affirmer qu'il est sécuritaire.

On a plus de 6000 doses qui ont été administrées et le nombre de complications se compte sur les doigts d'une main. Dr François Bégin, directeur médical des services préhospitaliers d'urgence de CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Bas-Saint-Laurent est en train de mettre ce programme en place. La région de la Capitale-Nationale a aussi démontré de l'intérêt.

Pour l'instant, l'analgésique est administré à des patients de plus de 14 ans. Son utilisation s’étendra prochainement aux jeunes de 4 à 13 ans.