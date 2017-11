La naloxone désormais disponible et gratuite dans les pharmacies du Québec

Dès vendredi, des trousses de naloxone gratuites seront distribuées sur demande dans les 1900 pharmacies communautaires du Québec, a annoncé le ministre de la Santé Gaétan Barrette, en compagnie de la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois.

Considérant le nombre élevé de décès par surdose chez les utilisateurs de drogue depuis l’ajout de fentanyl, un très puissant opioïde, dans les drogues vendues dans la rue, le gouvernement du Québec a décidé de prendre des mesures pour permettre aux consommateurs de drogue, leurs proches ou des intervenants de première ligne de pouvoir administrer rapidement de la naloxone aux victimes de surdose pour leur sauver la vie.

Pour tous les détenteurs d'une carte soleil et les autres aussi

Par conséquent, toute personne âgée de plus de 14 ans qui en fera la demande dans une pharmacie participante se verra remettre une trousse de naloxone gratuitement sur présentation d’une carte d’assurance maladie, a expliqué le ministre Barrette.

Cependant, a précisé le ministre, « toute personne qui en ferait la demande et dont l’état clinique suggèrerait au pharmacien que cette personne est en détresse se verra octroyer l’accès à ce médicament ».

Cette mesure s’applique surtout aux personnes itinérantes qui ne sont souvent pas inscrites à l’assurance maladie.

À partir de demain, ce médicament sera rendu disponible à quiconque en a besoin. […] Le médicament sera offert à toute personne qui a plus de 14 ans. C’est sans question et sans enquête. Gaétan Barrette, ministre de la Santé du Québec

Les personnes qui demandent de la naloxone en pharmacie recevront un maximum de huit fioles injectables avec le nombre de seringues nécessaires à l’administration du médicament.

À titre de suivi, un registre national sera tenu et le programme fera l’objet d’une évaluation et d’une révision tous les trois ans. Québec a prévu un budget initial de 200 000 $ pour financer ce programme destiné à freiner les ravages causés par les surdoses d’opioïdes, notamment le fentanyl.

Le ministre Barrette a salué au passage l’Association des pharmaciens propriétaires pour leur collaboration dans la mise sur pied de ce programme.

Le fentanyl, 100 fois plus puissant que la morphine et 40 fois plus que l’héroïne, se retrouve souvent mélangé à de faux comprimés pharmaceutiques vendus illégalement sur le marché ainsi que dans des drogues achetées dans la rue, comme l’héroïne, le crack, la cocaïne ou les amphétamines.