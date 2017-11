Après Pokémon GO, Niantic se tourne vers Harry Potter

Le studio derrière Pokémon GO indique que cette nouvelle aventure proposera aux joueurs d’apprendre et de jeter des sorts, de découvrir de mystérieux artefacts magiques, de rencontrer de célèbres personnages créés par J.K. Rowling et de croiser le chemin de créatures légendaires.

« À Niantic, nous voulons nous servir de la technologie pour créer des expériences bien réelles qui aident les gens à découvrir le monde merveilleux et souvent magique qui les entoure », a expliqué John Hanke, fondateur et PDG de Niantic, dans un communiqué.

« Les histoires d’Harry Potter ont captent l’imagination du monde entier depuis plus de 20 ans et nous allons bientôt transformer l’imaginaire en réalité augmentée pour permettre aux amateurs de la série et leurs amis de devenir de véritables sorciers. »

Sur son blogue officiel, le studio Niantic écrit qu’il prévoit créer de nouvelles technologies et inventer de nouvelles mécaniques de jeu pour cette aventure.

La date de sortie du jeu n’a pas été précisée, mais le studio compte dévoiler plus de détails en 2018.