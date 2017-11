Allégations de harcèlement sexuel contre un médecin du CUSM

Un texte de Davide Gentile

La jeune femme semble encore affectée par les événements qui se seraient produits entre 2013 et 2016.

« Dans la salle d'opération, c'était des frôlements, des attouchements, c'était vraiment constant », relate l'inhalothérapeute. Elle allègue avoir été harcelée par l'anesthésiologiste Richard Robinson de l'Hôpital général de Montréal.

Dans la poursuite déposée contre le médecin jeudi, la présumée victime évoque des dizaines de textos à caractère sexuel et des offres d'argent en retour d'échanges sexuels.

Elle réclame 360 000 $ au médecin en dommages et intérêts. La femme, à qui le tribunal a octroyé le droit de demeurer anonyme, affirme qu'elle a décidé d'aller vers les tribunaux faute d'un appui suffisant du CUSM et de son syndicat.

Textos salés et cartes de Noël suggestives

La jeune femme, qui a amorcé sa carrière à l'Hôpital général de Montréal en juin 2013, affirme avoir rapidement été l'objet des avances du médecin.

Quelques mois après son embauche, elle s'est plainte à son supérieur hiérarchique du harcèlement présumé. L'anesthésiste en chef a avisé le docteur Robinson de modifier son comportement. Mais rien n'a changé, le médecin aurait même tourné l'affaire à la blague. « Ça ne va rien changer! », aurait-il lancé à la présumée victime à ce moment.

L'hôpital aurait alors promis à la jeune femme qu'ils allaient aménager son horaire pour qu'elle ne travaille plus avec lui. Mais parce qu'elle était remplaçante, elle s'est à nouveau retrouvée en salle d'opération avec le médecin l'automne suivant.

Et le Dr Robinson a continué à la contacter. À Noël, il lui a envoyé une carte de souhaits particulière. On peut y voir deux enfants nus de dos devant un foyer. À l'intérieur un message explicite en anglais. « C'est toi et moi dans une autre vie. Nous avions eu 10 enfants et beaucoup de relations sexuelles. »

Faveurs sexuelles demandées

Même si la jeune femme n'a manifesté aucun intérêt pour lui, le médecin aurait maintenu la pression. Le docteur Robinson a continué à lui envoyer des messages textes, parfois plusieurs par jour. Il lui a également proposé de la voir à l'extérieur des lieux de travail.

À l'automne 2015, il est allé plus loin et lui aurait proposé de payer pour avoir des relations sexuelles avec elle. « Pourquoi tu ne couches pas avec moi? Tu pourrais obtenir 1000 ou 2000 $ », lui aurait-il dit. « J'étais terrifiée et je ne pouvais pas m'imaginer continuer comme ça », affirme la jeune femme en entrevue avec Radio-Canada.

Les avances de l'anesthésiologiste auraient continué jusqu'à ce qu'elle dénonce à nouveau la situation à ses supérieurs, fin 2015. En janvier 2016, l'Hôpital a rencontré le médecin et un comité de discipline a été formé par le Conseil des médecins dentistes et pharmacien de l'établissement. Malgré cela, le médecin a continué à lui envoyer des textos.

L'hôpital en tort?

La femme est insatisfaite de la réaction de l'hôpital.

On dirait qu'il n'y a pas de canal pour aider les victimes. Victime présumée de harcèlement sexuel

Elle affirme avoir été stupéfaite par la réaction de son syndicat. « Ils ont dit que le Collège des médecins n'investigue pas ce genre de propos. »

La Fédération interprofessionnelle de la santé affirme quant à elle avoir donné tous les conseils appropriés et avoir offert tout le soutien possible. Un soutien que la victime présumée aurait par la suite refusé lorsqu'elle a fait appel à l'avocat Jean-Pierre Ménard, en février 2016. C'est là que le harcèlement aurait cessé.

L'avocat affirme que l'Hôpital et le syndicat auraient dû faire un meilleur travail pour la protéger. « Ils ont été laxistes et ont mis trop de temps à réagir », dit-il en parlant de l'hôpital. Selon Jean-Pierre Ménard, ce genre de cas n'est pas unique dans le réseau de la santé.

Ce qui est difficile pour les victimes c'est d'être écoutées. On ne les prend pas facilement au sérieux. Jean-Pierre Ménard, avocat

Les plaintes prises au sérieux, dit le CUSM

De son côté, le Collège des médecins a ouvert une enquête pour conduite répréhensible envers le personnel. Le Conseil de discipline formé à l'hôpital poursuit également son travail de vérification.

L'établissement a réagi par voie de courriel en fin d'après-midi. « Le CUSM ne tolère pas le harcèlement sexuel et prend les mesures préventives et correctives nécessaires pour éliminer ces comportements. » Gilda Salomone, porte-parole du CUSM, écrit que « les plaintes à l'endroit des médecins sont prises très au sérieux ».

Toutes les allégations de la présumée victime doivent être étayées devant le tribunal.

Malgré de nombreuses tentatives, dont une visite à son domicile, nous n'avons pas pu parler au Dr Robinson. En fin d'après-midi, le CUSM nous a fait savoir que le Dr Robinson « exerce toujours ses activités » aux soins intensifs de l'Hôpital général de Montréal.