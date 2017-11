La Pennsylvanie prélève une taxe de 6 % sur les services numériques comme Netflix

Un texte de Raphaël Bouvier-Auclair

Depuis un peu plus d’un an, le gouvernement de Pennsylvanie impose une taxe de vente de 6 % sur les services numériques payants.

Applications mobiles, musique, contenu vidéo : les fournisseurs qui ont des clients dont l’adresse de facturation est en Pennsylvanie doivent percevoir cette taxe.

Pour un forfait de base de Netflix aux États-Unis (7,99 $), cela représente une augmentation de 0,48 $ sur la facture mensuelle.

La plupart des gens à qui nous avons parlé à Pittsburgh, dont plusieurs travaillent pourtant dans l’industrie du cinéma, ne savaient pas qu’une telle taxe est perçue.

Maxime Bey-Rozet, doctorant en études cinématographiques à l'Université de Pittsburgh. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

« C’est vous qui me l’avez appris », nous a lancé Maxime Bey-Rozet, un doctorant en études cinématographiques installé en Pennsylvanie depuis cinq ans. Selon lui, le choix qu’a fait l’État était incontournable.

Les services digitaux comme Netflix, je ne pense pas prendre de risques en disant qu’il va y en avoir de plus en plus et qu’ils vont devenir de plus en plus importants. Donc, tous les États vont être obligés de s’adapter à un moment. Maxime Bey-Rozet, doctorant en études cinématographiques à l’Université de Pittsburgh

Un autre résident rencontré au centre de Pittsburgh ne voit pas les choses de la même manière.

« Je n’aime pas ça, je ne suis pas heureux de payer une autre taxe » lance-t-il, accusant les autorités de son État de toujours trouver une nouvelle manière d’augmenter le fardeau fiscal des contribuables.

Il est toutefois difficile de savoir si certains abonnés ont abandonné le service de Netflix depuis l’entrée en vigueur de la taxe, puisque l’entreprise ne dévoile pas ses statistiques par État.

Abonnés de Netflix États-Unis : 52,77 millions

Ailleurs dans le monde : 56,48 millions

Netflix tourne malgré tout en Pennsylvanie

Ce restaurant de Pittsburgh apparaît dans la série de Netflix, Mindhunter. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair/Netflix

L'imposition de la taxe de vente n’a pas découragé Netflix d’investir en Pennsylvanie.

C’est dans la région de Pittsburgh qu’a été tournée Mindhunter, une série policière qui est l’une des plus récentes productions originales du géant américain.

« Il n’en a jamais été question [de la taxe de vente], absolument pas », lance Dawn Keezer, présidente du Bureau du film de Pittsburgh.

Selon elle, si Netflix a choisi la région de Pittsburgh, c’est à cause de la qualité des travailleurs locaux de l'industrie du cinéma et des crédits d’impôt qu’offre la Pennsylvanie depuis plusieurs années déjà.

Dawn Keezer s’attend à ce que Netflix annonce sous peu une deuxième saison de la série Mindhunter.

Que faire avec les revenus générés par la taxe?

En un peu plus d’un an, l’imposition de la taxe de vente sur les produits numériques a rapporté 63 millions de dollars US (80 millions $CA) au gouvernement de la Pennsylvanie.

Un montant qui a été placé dans le budget général de l’État.

Michael Smith, professeur en technologie de l'information et marketing à l’Université Carnegie Mellon, croit que les gouvernements pourraient utiliser à meilleur escient l’argent obtenu par la taxation de services numériques.

Avec ces revenus supplémentaires, vous pouvez attirer des géants du numérique avec un incitatif fiscal. Michael Smith, professeur à l’Université Carnegie Mellon

Aux États-Unis, d’autres juridictions, comme la Ville de Chicago et l’État de Washington, ont aussi fait le choix de percevoir des taxes sur les services numériques.