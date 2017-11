Larry Tremblay et Guillaume Perreault remportent le prix TD 2017 de littérature jeunesse

Ce prix est remis chaque année au livre le plus remarquable écrit pour des jeunes âgés de 0 à 12 ans. Le lauréat remporte une bourse de 30 000 $.

Il s’agit du premier roman graphique de Larry Tremblay, auteur entre autres de L'orangeraie. Ses livres sont traduits dans une douzaine de langues.

L’illustrateur Guillaume Perreault travaille surtout dans le domaine de l'édition jeunesse, mais il œuvre aussi dans les expositions, les collectifs, l'illustration commerciale et le graphisme.

La soirée gala du prix TD 2017 s’est tenue mercredi soir à Montréal. Le concours est organisé par le Centre du livre jeunesse canadien.

Les quatre autres livres en lice étaient : Aaah!bécédaire, d'Elaine Turgeon et Martin Laliberté, En voiture! L'Amérique en chemin de fer, de Pascal Blanchet, Niska, d'Étienne Poirier, et Y'a pas de place chez nous, d'Andrée Poulin et Enzo Lord Mariano.

Au-delà de la forêt de Nadine Robert, illustré par Gérard DuBois (Comme des géants) a remporté le nouveau prix Harry Black de l’album jeunesse, du nom d'un directeur d'UNICEF Canada qui était aussi auteur et illustrateur de livres jeunesse.

« Au-delà de la forêt » de Nadine Robert et Gérard DuBois Photo : Comme des géants

Accompagné d’une bourse de 5000 $, le prix Harry Black est remis au meilleur album de langue française destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

L'album Aaah!bécédaire, d'Elaine Turgeon et Martin Laliberté, a quant a lui été nommé Choix du public.