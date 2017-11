Une dernière mission de recherche pour retrouver le corps de Carl Couture

Un texte de Marylène Têtu

Les nombreux bénévoles de la région vancouvéroise ont effectué plus de 1300 heures de recherche sur le terrain pour retrouver le jeune Québécois de 24 ans.

Les recherches ont été conduites près du secteur de la vallée Hanes, au nord de Grouse Mountain, parce que des caméras de surveillance montraient des images de Carl Couture quittant le chalet de Grouse et se dirigeant vers la vallée Hanes, située dans le parc régional Lynn Headwaters.

Les équipes ont exploré tous les coins possibles de la vallée Hanes où le jeune randonneur aurait pu trouver refuge afin de se protéger du froid, de la neige et de la pluie.

Des recherches ont été effectuées au-dessus des sommets de la vallée Hanes. Photo : Radio-Canada/Frédéric Gagnon

« Nous cherchons maintenant à retrouver le corps de Carl Couture; nous le faisions probablement depuis quelques jours, mais nous gardions tout de même espoir », indique Mike Danks, chef de l’équipe de recherche et sauvetage.

L’équipe espère que la pluie et le temps plus chaud annoncé pour les prochains jours feront fondre la neige sur les sommets plus élevés, ce qui, jusqu’à présent, rendait leur ascension trop risquée.

Mike Dansk précise qu’il est peu probable qu’on trouve Carl Couture près de ces sommets, mais parfois, en mode de survie, les gens prennent des décisions qui ne sont pas très logiques.

Carl Couture Photo : Facebook/Carl Couture

Le jeune homme originaire de Lévis, au Québec, un randonneur peu expérimenté, est la seule personne portée disparue dans l’arrière-pays qui n’a pu être secourue depuis le début de l’année.

Les parents de Carl Couture sont venus de Québec, mais sont depuis retournés chez eux et sont en contact avec les équipes de sauvetage.

En 2014, Liang Jin avait été porté disparu après une randonnée dans la vallée Hanes. Son corps a été retrouvé des semaines plus tard.