Recruter des minorités en politique à Montréal, un défi

Un texte de Ximena Sampson

Les minorités visibles, c’est-à-dire les personnes qui n'ont pas la peau blanche, représentent plus du tiers des résidents de Montréal. Au conseil municipal, cependant, il n’y a que 7 % des élus qui ont déclaré être une minorité visible.

Les minorités visibles les plus présentes à Montréal sont les Noirs et les Arabes, mais au conseil municipal, ces groupes restent sous-représentés.

En ce qui a trait aux conseillers d'arrondissement, Renée-Chantal Belinga a été élue dans Montréal-Nord, Nathalie Pierre-Antoine dans Rivière-des-Prairies et Younes Boukala à Lachine.

Hormis l'ancien président du conseil de ville Frantz Benjamin, réélu dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, on retrouve notamment au conseil municipal :

« Le conseil municipal de Montréal demeure encore trop peu représentatif de la diversité raciale de Montréal », déplore Fo Niemi, président du Centre de recherche-action sur les relations raciales.

Qui plus est, puisque presque tous les élus issus des minorités sont dans l’opposition, il dit craindre qu’aucun d’entre eux ne se retrouve au comité exécutif ni à la présidence des commissions permanentes.

C’est anormal qu’en quatre ans, avec la population des minorités visibles en croissance, on se retrouve seulement avec deux conseillers issus de minorités de plus qu’aux élections de 2013. Fo Niemi, président du Centre de recherche-action sur les relations raciales

Encore du chemin à faire

Les partis politiques ont fait des efforts de recrutement. Sur les 298 candidats qui se sont présentés aux élections, 14 % ont déclaré appartenir à une minorité visible. C’était 11 % lors des élections de 2013.

C'est que l’entrée en politique est encore difficile pour les immigrants, croit Carolle Simard, professeure au Département de sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« La participation politique est le troisième moment de l’intégration », croit-elle. « C’est ce qui se fait en dernier ». C’est l’intégration économique qui vient d’abord, suivie de l’intégration sociale.

Ce n’est que lorsqu’une personne a réussi à trouver un emploi et un réseau social qu’elle peut envisager de participer politiquement.

Un reflet de la population

« C’est un problème de ne pas pouvoir s’identifier avec ce que l’on voit au gouvernement ou au conseil municipal », déclarait Cathy Wong à CBC au lendemain de son élection. La conseillère de Ville-Marie est la première personne d’origine chinoise à être élue au conseil municipal de Montréal.