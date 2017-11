Un homme et son péché : Un succès à la radio, à la télévision, puis au cinéma

Comme en témoigne la chronique culturelle d’Alexandra Diaz au Montréal ce soir du 11 novembre 2002, c’est à Sainte-Adèle qu’a lieu l’avant-première du film. Il ne prendra l’affiche que plusieurs semaines plus tard dans le reste du Québec, soit le 29 novembre.

Pourquoi cette grande primeur? Parce que Sainte-Adèle, c’est la terre patrie de l’auteur Claude-Henri Grignon. C’est cette petite ville qui a inspiré Les belles histoires d’en haut qui prennent place durant la colonisation des Laurentides.

Présentation de l'horaire d'automne 1961, 28 juin 1961

Dans cet extrait de la Présentation de l’horaire d’automne 1961, Claude-Henri Grignon présente la nouvelle saison de son téléroman Les belles histoires des pays d’en haut. Son attachement à Sainte-Adèle est manifeste. Il s’exprime avec grand enthousiasme sur ses personnages, son équipe, son réalisateur et sur le « décor merveilleux » des Laurentides où se déroule le tournage.

Un homme et son péché à la radio

La première adaptation de l’œuvre de Claude-Henri Grignon se fait à la radio, six ans après la parution de son roman. L’auteur scénarise le feuilleton radiophonique Un homme et son péché sous la réalisation de Guy Maufette. Le feuilleton gagne rapidement le cœur des auditeurs de Radio-Canada. Il restera en ondes de 1939 à 1962, atteignant une longévité exceptionnelle de 23 ans. Les rôles principaux sont tenus par les comédiens Hector Charland (Séraphin) et Estelle Mauffette (Donalda). Quelques grandes figures du milieu culturel y feront aussi leurs premières armes telles que Juliette Huot, Mia Riddez et Félix Leclerc.

Les belles histoires des pays d'en haut à la télévision

En 1956, l’œuvre est cette fois reprise à la télévision de Radio-Canada sous le titre Les belles histoires des pays d’en haut. Le succès sera encore au rendez-vous. Jean-Pierre Masson et André Champagne incarnent les personnages de l’avare Séraphin et de la douce Donalda. D’abord présenté en direct avec les moyens techniques de l’époque, le téléroman prend de l’envergure. À partir de 1967, l’émission est diffusée en couleurs et multiplie les scènes extérieures. Les photos de tournage tirées de notre collection témoignent de cette transition.

Lettre de Claude-Henri Grignon, 5 janvier 1970 by Elodie Gagne on Scribd

Claude-Henri Grignon décide de mettre fin au téléroman en 1970, comme en atteste cette lettre qu’il signe à Sainte-Adèle le 5 janvier 1970. « Je dépose la plume à un moment où la cote d’écoute est encore impressionnante », explique-t-il, « Je préfère terminer “en beauté” comme on répète par là, si “beauté” il y a ». Son « ultime message », comme il l’intitule, est empreint d’émotions et se lit comme un testament littéraire. La lettre a été partagée à l’interne de Radio-Canada par Gérard Robert, chef des émissions dramatiques.

En 2002, le film Un homme et son péché du réalisateur Claude Binamé est la troisième adaptation cinématographique du roman de Claude-Henri Grignon. L’œuvre avait aussi été adaptée au théâtre dès 1942, et au cinéma en 1949 et en 1950.

Puis, 45 ans après la fin des Belles histoires des pays d’en haut, une version revisitée du téléroman a fait son retour à la télévision de Radio-Canada. En ondes depuis l’hiver 2016, la série télévisée Les pays d’en haut reprendra en janvier 2018 pour une troisième saison.