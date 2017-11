Fusion des programmes Optimum et PC Plus : 5 questions-réponses

Le nouveau programme s'appellera PC Optimum.

C'est le résultat de l'acquisition par Loblaw de la chaîne Shoppers-Pharmaprix, il y a trois ans.

Le premier vice-président du marketing de Loblaw, Uwe Stueckmann, soutient que l'objectif de PC Optimum est d'unir « ce qu'il y a de mieux » dans les deux programmes, qui comptent plus de 19 millions de membres.

5 questions-réponses pour les consommateurs :

1) Vais-je perdre mes points?

Non, assure Loblaw. Vos points existants Optimum et/ou PC Plus seront transférés point pour point dans le nouveau programme le 1er février, exception faite du Québec, où les consommateurs auront jusqu'au 2 mai pour utiliser leurs points existants ou les convertir en points PC Optimum.

2) Quelle valeur auront mes points?

Chaque tranche de 10 000 points donnera droit à un rabais de 10 $ à la caisse. Pas de changement à ce chapitre pour les abonnés de PC Plus. En revanche, c'est plus de points Optimum requis que c'est le cas actuellement.

En guise de compensation, les clients pourront obtenir 50 % plus de points Optimum dans les pharmacies Shoppers et Pharmaprix durant la période de transition. Par ailleurs, ils obtiendront un bonus de conversion lors du lancement du nouveau programme.

Entretemps, les clients peuvent continuer à accumuler et à échanger des points, selon les conditions préalables des deux programmes.

3) Où pourrai-je utiliser mes nouveaux points?

Dans les pharmacies Shoppers et Pharmaprix ainsi que dans les supermarchés Loblaws, Provigo et No Frills, notamment.

4) Devrai-je m'abonner au nouveau programme?

Pas si vous êtes membre actuellement d'un seul des deux programmes. En revanche, si vous êtes abonné à la fois à PC Plus et à Optimum, vous devrez vous inscrire à PC Optimum en ligne pour combiner vos points.

5) Y aura-t-il une nouvelle carte et une nouvelle application?

Oui, lors du lancement du nouveau programme, les clients pourront troquer leur carte Optimum et/ou PC Plus pour une carte PC Optimum dans une pharmacie Shoppers ou Pharmaprix ou dans l'une des épiceries des chaînes de la compagnie Loblaw (Loblaws, Provigo, No Frills, Real Canadian Superstore, etc.). Une nouvelle application pour téléphones intelligents sera aussi disponible.