[EN DIRECT] Rémi Garde est nommé entraîneur-chef de l’Impact de Montréal 

L'Impact a offert un contrat de trois ans à Garde.

« Nous sommes très heureux et fiers que Rémi Garde se joigne à l'Impact de Montréal, a déclaré le président de l'Impact de Montréal Joey Saputo. Comme joueur, entraîneur adjoint ou entraîneur-chef, il a brillé en démontrant ses qualités de leader et ses connaissances. »

L'expérience au rendez-vous

Saputo avait annoncé, lors de son bilan annuel il y a quelques semaines, que son nouvel homme de confiance serait un entraîneur d'expérience ayant connu du succès en Europe.

Garde, 51 ans, a été à la barre de l’Olympique Lyonnais de 2011 à 2014.

Avec l’équipe française, il a remporté la Coupe de la Ligue en 2012 et 2014, le Trophée des Champions en 2012 et la Coupe de France en 2012.

En novembre 2015, Garde a fait un court séjour avec Aston Villa, en Premier league. Son expérience anglaise n’aura duré que cinq mois. Il a quitté le club après avoir compilé une fiche de 3 victoires, 13 défaites et 7 matchs nuls.

Comme joueur, Garde a évolué comme milieu de terrain avec l’Olympique Lyonnais (1988-1993), le RC Strasbourg (1993-1996) et Arsenal (1996-1999).

Il a représenté son pays à six reprises sur la scène internationale, dont à l’Euro 1992.

Le Français succède à Mauro Biello, qui a été congédié le dernier. Depuis l’arrivée de l’Impact dans la MLS, quatre entraîneurs se sont succédé : Jesse Marsch (2011-2012), Marco Schällibaum (2013), Frank Klopas (2013-2015) et Biello (2015-2017).

Après deux saisons complètes à la barre de l'Impact, Biello a été remercié au terme d'une campagne décevante qui a vu le Bleu-blanc-noir rater les séries éliminatoires.

Une fiche de 11-17-6 et le 9e rang dans l'Est ont convaincu l'état-major de tourner la page et de trouver un nouvel entraîneur.