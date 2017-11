Québec prêt à taxer le commerce en ligne avec ou sans Ottawa

Dans une lettre envoyée mardi au ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, Carlos Leitão évoque la problématique de la perception des taxes de vente sur les produits et services qui sont vendus au Québec par des fournisseurs étrangers qui n’ont pas de « présence physique » au pays.

Si autrefois les pertes de taxes liées au commerce électronique étaient jugées marginales, elles représentent aujourd’hui des sommes importantes en raison de l’explosion du commerce en ligne, souligne le ministre Leitão.

L’augmentation considérable du nombre de transactions en ligne entre des consommateurs locaux et des fournisseurs étrangers représente un défi important pour tous les pays qui imposent une taxe sur la valeur ajoutée. Carlos Leitão, ministre des Finances du Québec

Par conséquent, le ministre québécois propose à Ottawa d’agir « de manière coordonnée afin d’exiger des fournisseurs étrangers de services et de bien incorporels qu’ils s’inscrivent aux régimes de la TPS/TVH et de la TVQ et qu’ils perçoivent et remettent les taxes ».

Affirmant s’inspirer des recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Carlos Leitão explique à son homologue fédéral qu’en plus des pertes de revenu que génère cette absence de taxation, elle confère aux firmes étrangères un avantage commercial inéquitable pour les entreprises installées au Québec qui, elles, perçoivent toutes les taxes qu’elles doivent ajouter à leur prix de vente.

Nous souhaitons toujours que cela se fasse de façon collaborative, les deux gouvernements ensemble. Ce serait la meilleure chose à faire. Mais si jamais le gouvernement fédéral n’est pas prêt à le faire, nous lui disons formellement avec cette lettre que nous allons le faire nous-mêmes. Carlos Leitão, ministre des Finances du Québec

Invitant le gouvernement fédéral à développer avec les provinces « une approche canadienne coordonnée » qui obligerait les fournisseurs étrangers qui n’ont pas pignon sur rue au pays à s’inscrire aux régimes de la TPS et de la TVQ , le ministre des Finances québécois explique que son gouvernement est prêt à imposer lui-même la TVQ à ces fournisseurs en cas de refus d’Ottawa.

Expliquant lors d'un point de presse à l'entrée du caucus que le Québec n'a pas à demander la permission à Ottawa pour percevoir cette taxe, le ministre des Finances n'a pas donné davantage d'explications sur la mécanique de perception de la TVQ par les entreprises étrangères qui font du commerce en ligne au Québec. Carlos Leitão a ajouté qu'il va sans dire que cette mécanique devra tenir compte de la collaboration de ces entreprises.

Un régime simplifié

Selon Carlos Leitão, la perception de la TVQ pourrait commencer dès 2018 grâce à la mise en place d'un régime simplifié destinée aux entreprises qui n'ont pas de présence physique au Québec.

Dans le cas où Ottawa accepterait de taxer les fournisseurs étrangers comme le géant Netflix, dispensé pour l'instant, Carlos Leitão propose que les deux paliers de gouvernement en fassent l’annonce lors de la présentation de leurs budgets respectifs 2018-2019.

« Nos taxes de vente doivent s’adapter aux réalités du 21e siècle, il en va de l’équité et de la légitimité de nos régimes fiscaux. », conclut Carlos Leitão dans sa lettre à Bill Morneau.

Le Parti québécois propose une solution

Se disant heureux que le gouvernement Couillard ait compris qu’il n’a pas besoin d’obtenir la permission d’Ottawa pour agir dans ce dossier, le porte-parole du Parti québécois en matière de Finances, Nicolas Marceau y est allé d’une proposition pour régler efficacement, selon lui, les problèmes de taxation ainsi que la frilosité d’Ottawa à augmenter le fardeau fiscal des citoyens.

Tout d’abord, précise Nicolas Marceau, toutes les entreprises étrangères qui font du commerce au Québec devront être soumises au régime de taxation de la TPS et de la TVQ. Considérant les centaines de millions de dollars de plus qui entreront dans les coffres de l’État grâce à cette nouvelle mesure, le gouvernement disposera de nouvelles marges financières.

Or, pour éviter que le fardeau fiscal des citoyens n’augmente, la Parti québécois propose de baisser le taux de la TPS et de la TVQ en fonction de l’augmentation des revenus générée par la taxation du commerce en ligne. De cette façon, le fardeau fiscal demeure à son niveau sans compromettre les revenus de l’État.