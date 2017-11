Bronfman gardera ses fonctions au PLC, conclut Trudeau au Vietnam

Un texte de Philippe-Vincent Foisy, envoyé spécial au Vietnam

C’est la deuxième visite officielle d’un premier ministre canadien dans ce pays.

Justin Trudeau voulait en profiter pour parler des liens commerciaux qui unissent le Canada au Vietnam, son plus important partenaire en Asie du Sud-Est.

Il a d’ailleurs signé un protocole de partenariat avec son homologue vietnamien.

Le premier ministre a toutefois dû répondre à une question concernant le rôle du milliardaire Stephen Bronfman au sein de son parti.

Le chef du financement du PLC a en effet été éclaboussé dimanche lorsque Radio-Canada, en partenariat avec le Consortium international des journalistes d’investigation, a révélé qu’il a joué un rôle-clé dans une fiducie de plus de 60 millions de dollars américains aux îles Caïmans.

Justin Trudeau a d’abord répondu que le gouvernement doit en faire plus pour lutter contre l’évasion fiscale, rappelant que « l’Agence du revenu du Canada [ARC] prend très au sérieux sa responsabilité de s’assurer que tout le monde paye [sa] juste part d’impôt ».

« Par rapport au cas spécifique […] mentionné, a-t-il par la suite ajouté, sans jamais nommer spécifiquement M. Bronfman, on a reçu des assurances, les mêmes que dans la déclaration publique. On est satisfait de ces assurances et de la déclaration publique. »

Lundi, M. Bronfman a indiqué par communiqué avoir respecté les « exigences légales et fiscales » et que les fiducies qu’il possède au Canada « ont payé au gouvernement canadien l'ensemble des impôts dus sur tous leurs revenus ».

Ce bon ami du premier ministre Justin Trudeau n’avait pas voulu commenter davantage l’affaire.

Quel avenir pour le Partenariat transpacifique?

Justin Trudeau devra aussi se concentrer sur un autre dossier important au cours de sa visite en Asie : l’avenir du Partenariat transpacifique.

L’administration Trump a abandonné cet accord de libre-échange plus tôt cette année. Depuis, les négociateurs des 11 autres pays, dont le Canada, poursuivent en coulisse leur travail pour assurer la survie de l'accord.

Des pays comme le Japon espèrent que l’entente pourra entrer en vigueur rapidement entre ces pays.

Certains parlent même d’un accord de principe en marge du sommet de l’APEC, plus tard cette semaine.

Le premier ministre Justin Trudeau a toutefois voulu tempérer leurs ardeurs.

« Nous n'allons pas être pressés pour signer un accord à tout prix, a-t-il dit. On s’attend à ce que tous les accords éventuels soient dans l’intérêt des citoyens, des Canadiens. »