Dans une entrevue réalisée par Patrice Roy pour le Téléjournal 18 h, Mme Lapointe répond à des questions sur une variété de sujets tels que le vent de changement en politique municipale, la présence accrue des femmes en politique et sa bataille contre Hydro-Québec.

Rencontrée dans sa municipalité, l’ancienne mairesse de Saint-Adolphe-d’Howard, qui n’a pas sollicité de nouveau mandat lors des élections municipales du 5 novembre, a également dressé un portait sombre du Parti québécois (PQ) d’aujourd’hui.

Quand on lui demande si elle est déprimée ou inquiète pour le PQ, l’ancienne députée de Crémazie (2007-2011) laisse tomber un soupir.

« Ouf… ça va prendre pas mal de ressorts, je pense, commence Mme Lapointe. C’est assez terrible ce qui se passe depuis, je vous dirais, plusieurs années. »

Un récent sondage Léger – Le Devoir sur les intentions de vote n’accorde que 20 % d’appui au PQ, qui arrive au troisième rang des partis politiques québécois.

Mais là, 20 %... Où sont tous les souverainistes? Et quel véhicule vont-ils vouloir utiliser? Ça va prendre une petite révolution. Lisette Lapointe

Questionnée sur l’avenir du chef en place, Mme Lapointe est catégorique. « Moi, je ne m’en mêle pas! dit-elle. Moi, je ne suis plus membre. On m’a exclue déjà… »

Démission en bloc

Le 6 juin 2011, Lisette Lapointe a quitté le caucus péquiste en même temps que deux de ses collègues, Pierre Curzi et Louise Beaudoin.

Ces derniers affirmaient ne plus se reconnaître au sein de leur formation politique.

Lisette Lapointe avait alors dénoncé l’atmosphère « devenue irrespirable » qui régnait au sein du PQ.

Le controversé projet de loi 204, consacré à l'entente entre Québecor et la Ville de Québec sur la gestion du futur amphithéâtre, avait été « la goutte d'eau qui a[vait] fait déborder le vase ». Le sujet avait divisé le caucus péquiste.

Reprendre le flambeau

Toujours intéressée par la cause souverainiste, Mme Lapointe ne se dit toutefois pas découragée par la situation actuelle.

« Il y a des gens qui sont prêts à reprendre le flambeau. Ça viendra. Mais c’est long », admet-elle.

Lisette Lapointe avait fondé de grands espoirs sur Jean-Martin Aussant, l'ex-chef d'Option nationale, un ami de son défunt conjoint, Jacques Parizeau.

En 2012, l’ancien premier ministre québécois avait offert son appui à M. Aussant. Il souhaitait sa présence à l’Assemblée nationale.

Jean-Martin Aussant a été élu député du Parti québécois en 2008. Il a ensuite siégé comme indépendant en 2011, avant de fonder Option nationale. Il a été défait sous cette bannière en 2012 et a quitté la vie politique en juin 2013.

L'ancien chef d'Option nationale Jean-Martin Aussant en compagnie de Lisette Lapointe, en 2012. Photo : La Presse canadienne/Andy Blatchford

Lisette Lapointe souhaite le retour de M. Aussant dans l’arène politique.

« J’aimerais ça qu’il réapparaisse dans le paysage souverainiste », affirme-t-elle.

« Je pense que malgré le programme actuel du Parti québécois, ce qui a été décidé par M. Lisée, peut-être que ce serait une bonne chose que Jean-Martin se présente quelque part pour la prochaine élection », soutient Mme Lapointe.

Ce serait encourageant que Jean-Martin Aussant se présente dans un comté, qu’il soit élu et qu’on voie ce qui va se passer après le mois d’octobre 2018. Lisette Lapointe

La Catalogne, source d’inspiration pour les souverainistes québécois?

La ferveur des Catalans contraste avec celle des Québécois dans le dossier de l’indépendance, selon Mme Lapointe.

Le 27 octobre dernier, les députés indépendantistes catalans ont proclamé l'indépendance de la Catalogne.

Les souverainistes québécois ont d’ailleurs salué l'indépendance catalane.

Mais comment expliquer aux Catalans ce qui se passe au Québec?

« Je leur disais, le mois dernier et quand je les ai vus cet automne : "Vous nous avez longtemps regardés, maintenant c’est nous qui vous regardons parce qu’ici, il ne se passe rien en ce moment" », estime Mme Lapointe.

« Il y a eu une tentative d’unir les forces, poursuit-elle, comme ils l’ont fait en Catalogne pour gagner les élections. Il y a eu les trois partis souverainistes qui se sont unis. Ici, ça n’a pas fonctionné. »

« Et si les Québécois étaient ailleurs, qu’ils n’en voulaient pas [d’une souveraineté]? », demande Patrice Roy.

« Ça se peut », en convient Mme Lapointe.

« Mais moi, ajoute-t-elle, je me souviens d’un sondage [il y a quelques années] où on posait la question : est-ce que vous pensez que la souveraineté c’est faisable? Est-ce que vous pensez qu’on est capables de le faire? Majoritairement, oui. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Les gens majoritairement disaient "non". Pourquoi? Ils n’ont pas confiance, ils ne voient pas le leader qui va les mener là. Ils ne voient peut-être même pas les avantages. On n’en parle plus. »

Si Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et René Lévesque ne sont pas parvenus à faire du Québec un pays, alors qui va le faire?

« Vous savez, dans la vie tout est possible. […] Si on y croit, faut le faire », affirme Mme Lapointe.

Un petit-fils en politique

Entre-temps, Lisette Parizeau pourra suivre les premiers pas de son petit-fils, Hadrien Parizeau, en politique municipale.

Il a été élu dimanche dernier comme conseiller dans le district de Saint-Sulpice et fera partie de l’équipe minoritaire au conseil d’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Ne pouvant prévoir jusqu’où son petit-fils ira en politique, Mme Lapointe ne cache pas, néanmoins, sa fierté.

Je suis tellement fière qu’il embrasse lui aussi le service public. Ça, son grand-père serait bien fier de lui. Lisette Lapointe

Celle qui quitte la vie politique municipale après quatre ans affirme avoir quelques projets en tête.

« J’ai beaucoup de demandes, dit-elle, des gens qui veulent rendre des hommages à mon mari. Je veux m’occuper un peu aussi de ses archives, de la suite des choses, de sa mémoire. J’aimerais écrire […] et puis la famille et voyager un peu. J’ai commencé à faire du kayak cet été. Profiter de nos lacs. Et puis surtout, je garde le cœur bien accroché à Saint-Adolphe, et les batailles qu’on a menées et qu’on mène, je vais les continuer. »