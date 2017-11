Paradise Papers : qu'a-t-on appris jusqu'à maintenant?

Les Paradise Papers contiennent, notamment, des informations sur d’ex-premiers ministres canadiens, de grands argentiers du Parti libéral du Canada, la reine Élisabeth II et des proches du président américain Donald Trump. De grandes multinationales comme Apple et Nike sont également éclaboussées par la fuite.

Documents d'entreprises, courriels, images, fichiers PDF et Excel et même des vidéos… les millions de fichiers qui apparaissent dans la fuite sont aussi nombreux que variés. Ils proviennent de deux cabinets qui oeuvrent dans des paradis fiscaux : Appleby et Asiaciti Trust.

En collaboration avec des médias de partout dans le monde, membres du Consortium international des journalistes d’enquête (ICIJ), Radio-Canada épluche depuis des mois cette montagne de données, véritable fenêtre sur un univers obscur.

Que sait-on de plus?

Le Canada se retrouve au cœur des Paradise Papers avec près de 3300 politiciens, hommes d’affaires et sociétés cités dans les documents révélés dans les documents. En comparaison, la filière canadienne ne contenait que 625 noms dans les Panama Papers de 2016.

Le chef du financement du Parti libéral du Canada, Stephen Bronfman, et l’ex-sénateur libéral Leo Kolber ont joué un rôle clé dans une fiducie de plus de 60 millions de dollars américains aux îles Caïmans. Des experts estiment que des millions de dollars pourraient avoir échappé au fisc canadien dans ces opérations.

Centre Bell à Montréal Photo : Getty Images/Minas Panagiotakis

Le mythique club de hockey le Canadien de Montréal est touché par les révélations des Paradise Papers. Le Canadien, qui brasse des affaires avec le cabinet Appleby depuis près de 30 ans, a confié l’administration d’un régime de prestation pour ses employés au cabinet d’avocats en 2010. La fiducie établie aux Bermudes a toutefois été révoquée depuis.

Des millionnaires et des entreprises canadiennes engrangent leurs profits à l'étranger afin de réduire leur fardeau fiscal, mais il est difficile de déterminer combien d'argent échappe ainsi chaque année au fisc canadien. Le sénateur Percy Downe de l’Île-du-Prince-Édouard tente d’évaluer la somme qui échappe ainsi annuellement à cause des paradis fiscaux, mais il se heurte aux résistances de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

La Katanga Mining Limited, qui est enregistrée à la Bourse de Toronto, est une filiale de la société suisse Glencore. Cette dernière est l’une des plus importantes entreprises du monde dans le secteur du pétrole, des mines et de l’agriculture. Sa filiale canadienne détient une mine de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo (RDC).

La chanteuse Madonna. Photo : Associated Press/Evan Agostini

La chanteuse Madonna détient 2000 actions de SafeGard Medical Limited, une entreprise de fournitures médicales enregistrée aux Bermudes. Bono, le chanteur du groupe U2, a utilisé la compagnie installée à Malte Nude Estates afin d’investir dans un centre commercial en Lituanie.

Jean Chrétien est mêlé aux paradis fiscaux malgré lui. L’ex-premier ministre du Canada affirme qu’il ignorait qu’une compagnie pétrolière pour laquelle il a été lobbyiste en Afrique était incorporée aux Bermudes, un archipel reconnu comme un paradis fiscal. Il condamne ce genre de manipulation qui sert trop souvent à s’enrichir au détriment des gouvernements.

L'entreprise navale Canada Steamship Lines (CSL), dirigée pendant de nombreuses années par Paul Martin, a continué à croître dans les paradis fiscaux après qu'il eut quitté la politique. L'homme d'affaires et ex-politicien libéral n'y voit rien de bien surprenant.