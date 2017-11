Samsung ridiculise l’iPhone dans une publicité

Pour Samsung, les téléphones d’Apple ont toujours eu du retard sur les siens. C’est pourquoi la publicité propose de remonter dans le temps et d’assister à certains moments clés de l’histoire de l’iPhone, à commencer par son lancement.

La publicité se moque alors de l’iPhone 3GS pour son manque de stockage interne, puis de l’iPhone 5S, qui n’était pas livré avec un stylet, contrairement à certains téléphones Samsung de la même époque.

En 2016, l’iPhone du personnage principal doit aller faire un petit tour dans un bol de riz sec après être tombé dans l’eau, alors que le téléphone Samsung de son amie qui a subi le même sort s’en tire sans problème.

L’iPhone 7 est ensuite ridiculisé pour son absence de prise pour écouteurs, ce qui force son propriétaire à utiliser un gros adaptateur pour écouter un film tout en rechargeant son téléphone. Samsung se moque aussi du fait que le téléphone d’Apple ne peut pas se recharger à l’aide d’une borne sans fil.

Pour finir, l’entreprise sud-coréenne a caché une référence subtile à l’iPhone X et à son système de reconnaissance faciale qui encombre le haut de l’écran du téléphone : une personne qui attend en ligne pour s’acheter le dernier téléphone d’Apple porte une coupe de cheveux qui a la même forme.

Mais à la fin de la publicité, tout est bien qui finit bien pour Samsung, puisque le personnage principal cède enfin à sa jalousie pour s’acheter un téléphone de la marque sud-coréenne.

Réactions de part et d’autre

Sur Twitter, beaucoup de personnes ont souligné l’audace de Samsung avec cette publicité, certains se montrant très amusés par la vidéo. Pour d’autres, comme Justin Bariso, chroniqueur spécialisé en communications pour le magazine Inc., la publicité n’est pas très efficace, puisqu’elle focalise l’attention des internautes sur les produits d’Apple.

Cette publicité n’est qu’un épisode parmi tant d’autres d’une rivalité qui dure depuis au moins 2010. En 2012, Samsung avait même ridiculisé les employés d’Apple, appelés « génies », dans une publicité intitulée It Doesn’t Take a Genius (« Ça ne prend pas un génie »). Deux ans plus tard, elle revenait à la charge avec le même concept en version vidéo :