La loi sur la neutralité religieuse de l'État est contestée en cour

La demande de contestation a été déposée conjointement par le Conseil national des musulmans canadiens, Marie-Michèle Lacoste, qui se fait maintenant appeler Warda Naili, une femme portant le niqab, et l'Association canadienne des libertés civiles.

L’article 10 de la loi, qui prévoit qu'aient le visage découvert les employés du secteur public ainsi que les citoyens qui recoivent des services publics, est plus particulièrement visé.

Les demandeurs allèguent que cet article porte « gravement atteinte » à la liberté de religion et au droit à l’égalité de certaines femmes musulmanes au Québec, droits qui sont garantis par les Chartes québécoise et canadienne des droits et libertés.

Ils demandent donc à la cour de déclarer l’article 10 invalide.

