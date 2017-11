Un deuxième ex-conseiller de Trump admet avoir eu des contacts avec la Russie

L’ancien banquier et expert de la Russie Carter Page a affirmé la semaine dernière, à la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, qu’il a eu un « bref » contact avec un vice-premier ministre russe, Arkadi Dvorkovitch, en juillet 2016. Les faits ont eu lieu lors d’un voyage privé à Moscou, d'après un témoignage publié lundi.

Carter Page a précisé qu’il avait par ailleurs suggéré à Donald Trump, en mai 2016, de se rendre en Russie pour rencontrer des responsables et prononcer un discours.

Des documents judiciaires publiés la semaine dernière avaient par ailleurs montré que George Papadopoulos, qui a plaidé coupable à des accusations de fausses déclarations à des agents du FBI fin octobre, avait fait une proposition similaire à Donald Trump durant cette même période.

Cette suggestion n’a pas été retenue.

Ces éléments s’ajoutent aux autres preuves de contacts entre l’équipe de Donald Trump et la Russie.

Moscou, qui nie ces allégations, est soupçonné d’avoir mené une campagne de piratage informatique et de désinformation pour favoriser l’entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le procureur spécial Robert Mueller, la commission de la Chambre des représentants et son équivalent au Sénat mènent une enquête pour tenter de déterminer s’il y a eu collusion entre l’équipe de Donald Trump et la Russie afin de contribuer à la défaite de la candidate démocrate Hillary Clinton.

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et un de ses associés, Rick Gates, ont plaidé non coupables à de nombreuses accusations découlant de l'enquête du procureur spécial.

Ils font face à 12 chefs d’accusation, notamment de complot contre les États-Unis, de blanchiment d'argent, d'avoir omis de se déclarer en tant qu'agents d'un pays étranger, d'avoir fait de fausses déclarations et d'avoir omis de déclarer des comptes bancaires et financiers à l'étranger.

Pas de contact compromettant avecla Russie, dit Carter

Lors de son témoignage devant la commission à huis clos, Carter Page a déclaré qu’il avait un rôle de bénévole, non rétribué, au sein de l’équipe initiale de conseillers en politique étrangère du candidat des républicains. Il a minimisé son rôle durant la campagne et a assuré qu’il n’avait jamais « rencontré » ni parlé « directement » à Donald Trump.

Il a toutefois dit avoir « participé à de nombreuses réunions avec lui et avoir beaucoup appris de lui ».

M. Carter a ajouté qu’il n’avait aucun contact compromettant en Russie. Cependant, il a admis avoir un contact avec M. Dvorkovitch et d’autres responsables, en plus des hommes d’affaires et des universitaires, lors de séjour dans ce pays en juillet et en décembre.

L’ex-conseiller a affirmé avoir informé l’actuel ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, qui dirigeait en 2016 l’équipe conseillant Donald Trump sur la politique étrangère, qu’il envisageait d’aller à Moscou dans le but d’animer une conférence dans une université qui l’avait invité.

À son retour, il a laissé entendre en avoir fait davantage dans un courriel envoyé à des responsables de l’équipe de campagne présidentielle.

« Je vais vous envoyer bientôt un compte-rendu sur d'incroyables perspectives et indications que j'ai reçues de certains députés russes et hauts membres de l'administration présidentielle ici », avait-il écrit.

Les contacts en Russie de M. Page étaient comparables à ceux de George Papadopoulos.