Quand le nouvel iOS oublie l’existence d’une lettre de l’alphabet

À chaque fois ou presque, c’est la même chose. Le téléchargement du nouvel iOS crée des désagréments, certains inquiétants, avec des bogues relatifs à la sécurité. Cette fois-ci, le problème lié à la dernière mise à jour d’Apple fait plutôt sourire... même s’il en énerve plus d’un.

À cause du correcteur automatique, plusieurs utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus écrire un mot avec la lettre i sans que celle-ci soit changée. L’ego des anglophones est particulièrement touché, puisque ceux-ci ne peuvent plus parler d’eux clairement (I signifie « je » en anglais).

« J’ai un téléphone à 1150 $ qui ne sait pas reconnaître la lettre I », a plaisanté sur Twitter Mike Murphy, spécialiste en technologie pour le site d’information Quartz.

I have a $1,150 telephone that can't read the letter i https://t.co/HF9Qqzysh2 — Mike Murphy (@mcwm) 6 novembre 2017

Dans l’attente d’une nouvelle version d’iOS pour rectifier le problème, Apple conseille aux utilisateurs de créer eux-mêmes l’existence de la lettre manquante. Pour cela, il faut aller dans l’application Réglages, puis choisir les options Général, Clavier, avant d’ajouter soi-même la lettre.

Autre solution, plus radicale, mais plus rapide : désactiver le correcteur automatique. Il vous faudra alors réapprendre à écrire tous les mots des phrases vous-mêmes.