Arcade Fire peine à remplir certaines salles de concert

Le Globe and Mail rapporte que seulement 4263 spectateurs étaient présents au concert du groupe à Québec. D’autres concerts ont affiché une faible assistance : 5739 à Ottawa, 4004 à Tampa Bay, 5614 à Austin (Texas) et 5051 à Dallas.

Ces chiffres proviennent de données du magazine musical Billboard et du site spécialisé sur l'industrie du spectacle Pollstar.

Tous ces concerts ont eu lieu dans des arénas pouvant accueillir de 10 000 à 20 000 spectateurs.

Arcade Fire en concert à Québec le 5 septembre 2017 Photo : Facebook/Arcade Fire

Par contre, Arcade Fire a attiré des assistances plus importantes à Los Angeles, à New York et à Toronto, où il a même donné un second concert samedi dernier.

Un récent albumdécevant?

Paru l’été dernier, Everything Now, le plus récent disque d’Arcade Fire, a reçu des critiques mitigées, une première pour le groupe. Le disque s'est cependant hissé en première position du palmarès Billboard 200 dès sa parution.

La campagne de promotion de l’album a également été reçue avec scepticisme par plusieurs observateurs de l'industrie et admirateurs.

Enfin, la hausse du prix des billets de concert explique possiblement la baisse d'assistance des concerts du groupe dans certains marchés.