Charlie Hebdo à nouveau menacé après ses caricatures de Tariq Ramadan

Dans sa dernière édition, Charlie Hebdo a publié une caricature montrant Tariq Ramadan, sexe en érection, déclarant être « le sixième pilier de l'islam ».

Selon le caricaturiste Riss, de son vrai nom Laurent Sourisseau, la rédaction du journal a continué à recevoir des messages de ce type après l'attentat revendiqué par Al-Qaïda qui a fait 12 morts, dont plusieurs dessinateurs, en janvier 2015.

« Ça n'a jamais vraiment cessé, mais c'est vrai que, parfois, il y a des pics où l'on reçoit sur les réseaux sociaux des menaces de mort explicites », a déclaré le directeur du journal, invité d'Europe 1.

« C'est le cas une fois de plus. Après, c'est toujours un peu difficile de savoir si c'est des menaces sérieuses ou pas, mais, par principe, nous on les prend au sérieux et on dépose plainte », a-t-il ajouté.

Deux femmes ont porté plainte pour viol le mois dernier contre l'islamologue de nationalité suisse, qui conteste ces accusations.