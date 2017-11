L’héroïne de The Good Wife raconte avoir échappé à Harvey Weinsten et à Steven Seagal

L’actrice avait 23 ans lorsqu’elle s’est retrouvée, selon ce qu'elle raconte en entrevue, piégée dans une chambre d’hôtel avec le comédien et réalisateur Steven Seagal. Elle y aurait été convoquée par une agente de distribution de rôles, qui aurait prétexté une audition pour un rôle important. La rencontre a eu lieu à 22 h et devait se faire en compagnie de l’agente, qui ne s’est pas présentée.

Julianna Margulies a plutôt été accueillie par Steven Seagal, seulement vêtu d’un peignoir. Il aurait mis son pistolet en évidence et ainsi placé l’actrice dans un certain inconfort, avant de lui offrir un massage.

L'actrice américaine Julianna Margulies, photographiée le 2 novembre 2017 à New York Photo : Getty Images/Mike Pont

L'actrice précise qu’elle n’a pas été violée ni blessée, mais qu’elle trouve important de mettre en évidence les méthodes de ces bonzes hollywoodiens.

Quelques années plus tard, dans un scénario similaire, Harvey Weinstein a invité Julianna Margulies dans une chambre d’hôtel et l'a reçue en peignoir. Cette fois, elle s’y est rendue accompagnée d’une assistante. « Il y avait des bougies allumées et un repas pour deux personnes », précise l’actrice. « Il avait l’air furieux, en me disant qu’il voulait juste me souhaiter bonne chance pour l’audition, puis il a claqué la porte. Bien sûr, je n’ai pas obtenu le rôle », conclut-elle.