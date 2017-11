L’immersion française en hausse en Saskatchewan

Selon Statistique Canada, cette hausse se chiffre à 6,62 % entre les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016. Seuls le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avaient des taux d’augmentation comparables pour cette même année soit respectivement 6,19 % et 6,13 %.

Près de 14 000 étudiants dans les écoles élémentaires et secondaires en Saskatchewan ont suivi ces programmes en 2015-2016, des chiffres qui ne cessent de grimper depuis les cinq derniers recensements.

En comparaison, les provinces voisines de l’Alberta et du Manitoba ont vu leur pourcentage d’inscription augmenter pour cette même période; une hausse de 2,89 % en Alberta et de 3,62 % au Manitoba.

La Division scolaire publique de Saskatoon confirme cet engouement pour ses programmes d’immersion française. Au cours des cinq dernières années, la division scolaire indique que le nombre d’élèves inscrits dans ses programmes est passé d’environ 1700 à plus de 2500 élèves au 30 septembre 2017.