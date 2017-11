Le Goncourt et le Renaudot récompensent deux livres sur le nazisme

L'écrivain de 49 ans a été récompensé au troisième tour de scrutin par six voix contre quatre, a annoncé Didier Decoin, membre de l'Académie Goncourt, qui compte 10 jurés.

Le prix Renaudot a été décerné à Olivier Guez pour La disparition de Josef Mengele (Grasset), qui narre le destin de « l'Ange de la mort » de la chute du IIIe Reich à son décès au Brésil en 1979.

Éric Vuillard était en compétition avec Yannick Haenel, pour Tiens ferme ta couronne (Gallimard), Alice Zeniter, pour L'art de perdre (Flammarion), et Véronique Olmi, pour Bakhita (Albin Michel).

Sorti en mai, L'ordre du jour, dont le statut de fiction était remis en cause, s'intéresse au rôle des industriels allemands dans la montée du nazisme.

« C'est la compromission, le glissement progressif... comment toute une société, pour une part ses élites, glisse, se corrompt plus ou moins consciemment », a expliqué Éric Vuillard à des journalistes.