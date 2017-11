Un hommage unique à l'œuvre de Michel Tremblay au Salon du livre de Montréal

Rien n'avait été dit sur cet hommage lors du dévoilement de la programmation du salon qui doit se tenir du 15 au 20 novembre. C’est l’animateur Guy A. Lepage qui en a fait l’annonce à l’écrivain pendant son entrevue à Tout le monde en parle.

Ce titre, le « salon l’a créé spécialement pour [lui] pour souligner la puissance de [son] œuvre », a indiqué l’animateur. Michel Tremblay s’est exclamé « c’est formidable », visiblement surpris.

Ci-dessous, la deuxième partie de l'entrevue de Michel Tremblay à Tout le monde en parle

L’artiste, qui a fêté ses 75 ans cette année, a lancé son 37e roman, Le peintre d’aquarelles, mercredi dernier.

Dans ce livre, on retrouve Marcel, un personnage des Chroniques du Plateau-Mont-Royal, qui a maintenant 76 ans. Celui-ci souffre de schizophrénie et a été interné la majorité de sa vie dans un établissement du fin fond des Laurentides. Au crépuscule de sa vie, il remonte le fil de sa vie et de sa folie à travers l’écriture d’un journal.

« Je voulais parler de la vieillesse depuis un an ou deux », raconte Michel Tremblay. De le faire à travers les yeux d’un schizophrène a été aussi intéressant que difficile pour l’auteur. « Quand tu décris la schizophrénie, parfois tu vas trop loin ou tu exagères. Des fois je recommençais quatre ou cinq fois un chapitre parce que j’avais peur que ce soit un petit peu ridicule. »

Le roman est parsemé des aquarelles de Marcel, qui sont en fait les œuvres de l’auteur.

La veille de la parution de son livre, Michel Tremblay avait été récompensé par le prix Gilles-Corbeil de la Fondation Émile-Nelligan, considéré comme le prix Nobel de la littérature québécoise et accompagné d'une bourse de 100 000 $, pour l’ensemble de son œuvre.

Tremblay dit maintenant vouloir prendre une pause après une année bien remplie. « J’ai envie de prendre une année sabbatique, de m'effoirer, de lire, de rire avec mes amis, de manger, d’aller au théâtre, au cinéma. »

Par ailleurs, une nouvelle pièce du prolifique écrivain, Enfant insignifiant!, sera présentée à partir du 13 décembre au Théâtre Jean-Duceppe à Montréal. À l'été 2018, ce seront les mythiques Belles-sœurs qui repartiront en tournée pour le 50e anniversaire de l’œuvre.