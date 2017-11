Régis Labeaume réélu à la mairie de Québec

Un texte de Louis Gagné

À 21 h, le chef d’Équipe Labeaume menait la course avec 57 % des voix exprimées, loin devant ses plus proches poursuivants, Jean-François Gosselin et Anne Guérette.

Le chef de Québec 21 était crédité de 27 % des suffrages, contre 14 % pour sa rivale de Démocratie Québec.

Un peu plus de la moitié (50,7 %) des 410 145 électeurs inscrits ont exercé leur droit de vote.

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21 Photo : Radio-Canada

Le vent de changement que disait sentir Jean-François Gosselin à Québec n’a visiblement pas soufflé assez fort pour déloger Régis Labeaume.

Le maire sortant a remporté une quatrième victoire d’affilée. Il avait été élu une première fois en 2007, avant de récidiver en 2009 et en 2013.

Guérette en danger

Défaite à la mairie, Anne Guérette a absolument besoin d’une victoire de son colistier, Jean Rousseau, dans le district de Cap-aux-Diamants pour conserver son siège au conseil municipal.

À 21 h, M. Rousseau accusait un retard face à Maud Rusk. La candidate d’Équipe Labeaume menait la course avec 40 % des voix, contre 37 % pour le colistier d’Anne Guérette.

Anne Guérette, chef de Démocratie Québec Photo : Radio-Canada

Jean-François Gosselin a également besoin d’une victoire de sa colistière, Nancy Piuze, dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux s'il veut faire son entrée à l'hôtel de ville.

Au moment d'écrire ces lignes, Mme Piuze était en deuxième position derrière Marie France Trudel, d’Équipe Labeaume. Les deux candidates étaient créditées respectivement de 44 % et 49 % des voix.

